Dneska už mu procházky po lese zdraví nedovoluje, ale srší duševní aktivitou. Stále se o myslivost zajímá a žádné novinky mu neuniknou. Oslavy sto let od založení České myslivecké jednoty na zámku v Rozsochatci si v sobotu nemohl nechat ujít. Český myslivecký spolek je jen o pět le starší než on sám. „K myslivosti mě přivedla láska k přírodě. Myslivecké zkoušky jsem skládal v roce 1946 tehdy ještě v Německém Brodě. Po nich jsem se teprve stal oficiálně myslivcem,“ vzpomíná Jaroslav Petrů, který ve spolku v Havlíčkově Brodě zastával víc jak dvacet let funkci předsedy.