Havlíčkův Brod – První, s čím se potkáte, když zavítáte do některých vesnic, jsou barevné kontejnery. Naše krajina se proměňuje v asfaltové pole a zapleveluje ji reklamní smog. I takové postřehy zazněly na konferenci s názvem Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu, která se už druhý den koná v Havlíčkově Brodě.

Mezi přednášejícími byl letos i známý český herec, spisovatel a architekt David Vávra. Zasvěcený průvodce architekturou českých měst ze seriálu Šumná města v Brodě nebyl poprvé. V roce 2011 tu besedoval o nové podobě Havlíčkova náměstí.



„Současná podoba brodského náměstí se mi líbí. Jinak město příliš neznám. K Brodu mám ale vztah přes Bohuslava Reynka, jehož básnické sbírky mám doma a často do nich nahlížím. Máme takovou putovní výstavu, která je jím inspirována, a třeba doputuje i sem. Před několika lety jsem se zúčastnil i obhajování náměstí,“ prozradil David Vávra. Herec tehdy také ocenil péči města o významné objekty.

Svou středeční přednášku v Brodě pojal vtipně a kreativně. „Vyřešil jsem to tak, že jsem 28. září sedl na kolo a vydal se na svoji oblíbenou trasu přes jižní Čechy. Co mě zaujalo, to jsem vyfotil,“ vysvětlil, odkud čerpal inspiraci.



Na svém putování si všímal úprav hřbitova, lavičky obrácené do stromu i barvami hýřících fasád domů. „Některé barvy by měly být zakázány,“ komentoval jeden ze snímků fialového domu. „Největší nebezpečí architekta je mnoho nápadů a dostatek peněz,“ pobavil posluchače glosováním dalšího snímku. Pozastavil se i u alejí, které má velice rád, a to nejen jako cyklista, který se v jejich stínu v létě rád ochladí. „Aleje v naší barokní krajině hrají dominantní roli. Zůstaly takovým posledním krajinným prvkem,“ dodal.



Konference věnovaná památkovému urbanismu se v Brodě koná již potřetí. Nezaměřuje se na akademiky a odborníky na dějiny umění, ale spíše na drobné aktéry, jejichž rozhodnutí může ovlivnit vzhled našich měst a obcí. „Chtěli bychom, aby sem jezdili i starostové malých obcí, malí investoři, vlastníci statků. I na venkově se toho spoustu nepovedlo, ale dá se toho také spoustu zachránit,“ uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu a předseda Sdružení historických Čech, Moravy a Slezka Libor Honzárek.

Česká republika je památkami doslova prošpikovaná. Je jich tu 40 tisíc. Podle Libora Honzárka je to bohatství po našich předcích, které má velký potenciál a je potřeba o něj pečovat. Pro ochranu a obnovu památek je ale nezbytná právě vzájemná domluva mezi architektem, památkářem a investorem. „Oni mají zodpovědnost za vytváření a kvalitu našeho vzájemného prostoru v historických lokacích. Když si porozumí, vznikají ty nejlepší věci,“ dodal Libor Honzárek.

