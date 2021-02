Lipničtí hasiči na letošek zatím plánují jen ples, pokud epidemická opatření dovolí, a těší se, až bude volněji. „Hlavně bychom chtěli zase vyjet na soutěže s dětmi a potkat se ve zdraví s kolegy z okolních vesnic,“ zadoufal starosta sboru Novák.

Je pořádání kulturních akcí váš největší koníček? A jak jste se k němu dostal?

Začalo to tím, že mě zvolili do výboru dobrovolných hasičů. Posléze jsem se stal starostou sboru, a to už bylo nevyhnutelné. Je to pro mě největší koníček, jinak bych to dělat nemohl. Musí vás bavit a musíte tím žít.

Co považujete za největší úspěch?

Největší úspěch je, když lidi na přijdou. Před třemi lety jsme měli obrovskou účast na pálení čarodějnic na hradě Lipnici přišlo asi tisíc lidí. Momentálně jsme museli kvůli Covidu všechno zrušit. Zůstal jen ples, který jsme posunuli na březen a čekáme, jak to dopadne. Žádné další akce letos neplánujeme. Hlavně bychom chtěli zase vyjet na soutěže s dětmi a potkat se ve zdraví s kolegy z okolních vesnic.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Právě teď bych byl nejraději, kdyby už nebyla nynější opatření a my mohli pokračovat v kulturním životě a zároveň i v šíření požární osvěty a prevence.

Co na vaši organizační práci říká rodina?

Rodina mě maximálně podporuje, protože u sboru je i žena. Prakticky každý u nás v obci je u sboru. Máme sedmašedesát členů.

Kdo vám nejvíce pomáhá s vaší činností?

Nejvíc nám s činností pomáhá obec, máme úzkou spolupráci, pomáháme si všichni ve sboru navzájem. Hlavně členové sboru jsou z různých oborů a každý má jiný přínos a pohled na věc.

Kam nejraději jezdíte na dovolenou?

Jezdím na dovolenou po Česku. Miluju hrady a zámky a ideální je, když to jde spojit s koupáním a turistikou.

Máte nějakou knihu, která vám utkvěla v paměti od dětství a ovlivnila vás?

Mám v oblibě historii, mám rád odmalička rytíře, takže jsou to knihy a filmy s touto tématikou, například Templáři.

Máte tip na pěknou vycházku či výlet ve vašem okolí?

Určitě bych doporučil procházku určitě mezi zatopené lomy nebo cyklovýlet z Lipnice na Stvořidla.

Je nějaká historická osobnost, se kterou byste ráda potkala a proč?

Určitě bych si rád popovídal se zakladatelem sboru místních dobrovolných hasičů z roku 1873.

Máte nějaké nejoblíbenější jídlo a podělíte se o recept?

Mým nejoblíbenějším jídlem je asi králík na mnoho různých způsobů, například pečený na zelenině nebo na smetaně.