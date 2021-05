Aktuální strategický plán přestane platit v příštím roce. „Je to dokument, ke kterému spousta měst, a bohužel i Chotěboř, přistupovala tak, že je to jen nějaký papír. To jsem chtěl změnit. Rozhodli jsme si, že to uděláme pořádně a bude to mít nějaký význam. Je lepší město rozvíjet strategicky, než se ráno vzbudit a říct si, že si na náměstí postavíme cirkus,“ řekl Šafránek s určitou dávkou nadsázky.

Začali proto analytickou částí. „Je potřeba zjistit o městě co nejvíce věcí – v jakém je stavu, co v něm schází… Teď o něm víme opravdu vše a můžeme se na případné nedostatky zaměřit,“ přiblížil Šafránek.

Nešlo ale jen nějaká data. Své postřehy mohli přidat i místní. „Rozdali jsme jim dotazník, kde odpovídali třeba na to, co se jim tady líbí či co jim naopak schází. Získali jsme přes pět set odpovědí, což vzhledem ke covidu považujeme za úspěch a poměrně vypovídající vzorek,“ prozradil Šafránek.

Výsledky analýzy



69% respondentů se v Chotěboři žije dobře

6% respondentů se v Chotěboři žije špatně

nejlépe život ve městě hodnotí lidé ve věku 21-35 let

nejhůře život ve městě hodnotí lidé ve věku 55-74 let

nejvíce se jim líbí okolní příroda a její blízkost, náměstí a kašna

nejvíce se jim nelíbí samospráva, vedení města, špatné vztahy zastupitelů a stav chodníků a silnic

Na otázku, s čím místní nejsou spokojení, bylo jednou z nejčastějších odpovědí fungováním chotěbořské samosprávy či mnohdy vyhrocené vztahy mezi zastupiteli. „Myslím si, že k tomu hodně přispěly i články v Echu (zpravodaj Chotěboře, pozn. red.),“ uvažoval nahlas Šafránek.

To potvrdil i jeden z obyvatel města, který si nepřál být jmenovaný. Redakce ale jeho jméno zná. „Nebudu lhát, s vedením města nejsem dlouhodobě spokojený,“ svěřil se.

Představitelé města budou s výsledky dotazníku dále pracovat. „Budeme se soustředit na to, co nám vzešlo, pracovat na tom, co se lidem nelíbí, a ještě více zlepšovat to, s čím jsou spokojení,“ slíbil chotěbořský místostarosta.

Zaměřit se chtějí i na samotné zpracování strategie. „Najali jsme si na to externí firmu. Chceme, aby to bylo přehledné, zajímavé a natolik atraktivní, aby si to lidé přečetli. Vsadím se, že starou strategii devadesát procent lidí ani nevidělo,“ přemítal Šafránek a dodal, že nový strategický plán města by mělo schválit zastupitelstvo ještě ve stávajícím složení. Čili do roka by mělo být hotovo.