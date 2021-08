„Na Masarykově ulici se mění staré semafory za nové. Řidiči se rozhodli zřejmě kritickému místu vyhnout a jedou přes město,“ osvětlil ředitel městské policie Jan Pavlík důvod strašné dopravní zácpy v ulicích.

Pro některé Broďáky se událost stala terčem vtipů. „Aspoň si teď v klidu prohlédnu jaká auta nám to vlastně po městě jezdí,“ smála se řeznice Hana Hnulíková při pohledu na zcela ucpanou Dolní ulici.

Řidič autobusu Ivo Pleskač měl blesky v očích. „Jen při průjezdu od Lidlu k zastávce do centra naberu zpoždění. Včera odpoledne to bylo minimálně deset minut,“ konstatoval. V koloně uvízl také řidič Petr Kovačka z Chotěboře. „Dneska jedu do Jihlavy, kdybych to tušil nejedu nikam. Za tu dobu co tady stojím, bych už tam byl,“ procedil mezi zuby. Výměna semaforů na Masarykově ulici se měla uskutečnit už minulý týden.

Firma, která je měla vyměnit neměla potřebné součástky. „Kvůli nedodání dvou součástek pro řadič nebyla dodavatelská firma schopná zahájit práce v avizovaném termínu,“ vysvětlila důvod Alena Doležalová mluvčí radnice. Celá výměna zastaralých semaforů se tak posunula do dalšího týdne od 16. srpna. Práce spojené s výměnou ale budou také trvat delší dobu než se čekalo. Místo pěti dnů potrvají od pondělí až do neděle.