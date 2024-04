Pacienti i zaměstnanci havlíčkobrodské nemocnice musí jet v pondělí k nemocnici jiným vjezdem než obvykle.

Pacienti i zaměstnanci musejí do nemocnice jiným vjezdem. Foto: poskytla Nemocnice Havlíčkův Brod

Hlavní vjezd do areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě bude v pondělí osmého dubna odpoledne mimo provoz. Důvodem jsou práce na stavbě nového infekčního pavilonu a omezení na silnici v místě stavby. „V pondělí od dvanácti do půl třetí odpoledne dojde k přerušení hlavního vjezdu do areálu nemocnice z ulice Nerudova,“ varovala nemocnice na webu.

Pacienti i zaměstnanci tak musejí použít náhradní vjezd od budovy rehabilitace, směrem od křižovatky ulic Masarykova a Husova a zdravotní školy. Po uvedenou dobu budou závory pro vjezd i výjezd stále otevřené.