Modernizace nemocnice v Brodě: nové infekční oddělení a vylepšení pro pacienty

Nová přístavba a polohovací lůžka, rentgeny, ultrazvuky, okna, dveře, topení, zateplení či vzduchotechnika. Nejen toho se dočkají pacienti infekčního oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Kraj do rekonstrukce budovy dá stovky milionů korun. Opravy začnou letos, hotové mají být do dvou let.

Budova infekčního oddělení havlíčkobrodské nemocnice, která se dočká velká rekonstrukce. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni