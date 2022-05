To je také případ havlíčkobrodské nemocnice. „Snažíme se dohnat ortopedické operace i naplánované chirurgické zákroky. Ty totiž nebylo možné před tím udělat. Nejčastěji jde o endoprotézy,“ přiblížila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Na úplnou výměnu kloubů si pacienti počkají i dva roky. „Je to kvůli dvěma covidovým rokům, kdy jsme nemohli operovat. Lehčí zákroky už však mají klasickou čekací dobu,“ vysvětlila mluvčí.

Denně lékaři v Havlíčkově Brodě provedou kolem čtyřiceti operací. „Přibližujeme se počtům, které byly před pandemií. V lednu to ještě bylo náročnější kvůli opatřením. Teď už jede plánovaná operativa naplno,“ dodala Černo.

Čekací dobu kolem dvou let hlásí také nemocnice v Pelhřimově. „Pacienti čekají nejdéle na ortopedické operace. Konkrétně jde o výměnu kyčelního kloubu. U totální endoprotézy kolenního kloubu je objednací doba maximálně třicet měsíců,“ uvedl ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár. V průměru zvládnou v nemocnici deset operací za den. „Počet nejde navýšit kvůli akutním operacím,“ upřesnil Kozár.

Operační provoz nemocnic se vrací do stavu před pandemií



Nejdéle lidé čekají na endoprotézu



Na výměnu kloubů pacienti čekají až dva roky



Zvětšilo se také čekání na magnetickou rezonanci

Popsal také situaci, kdy byli někteří pacienti objednáni dvakrát. „Vždy měli všechna předoperační vyšetření a hotové přípravy. Jenže kvůli zastavení plánované operativy, byla operace zrušena. Řádově se však jednalo o jednotky pacientů,“ informoval Kozár.

V Novém Městě na Moravě jsou vynucená odložení také pořád znát. Například na magnetickou rezonanci člověk čeká dva měsíce. Dříve to přitom byly dva týdny. „Srovnatelné to pořád není. Doba čekání na operaci je delší. Snažíme se však, aby to bylo brzy vyrovnané. Lékaři u nás jedou na sto dvacet procent,“ ujistila mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

Na standard, který panoval před pandemií, se dostává nemocnice v Jihlavě. „Výkony už jsou skoro stejné. Jedeme ve stejném tempu, jako tomu bylo dříve,“ řekla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová s tím, že noční operační provoz není nutný. Lékaři však pracují naplno. Denně zvládnou až čtyři totální endoprotézy. „Ty byly dříve úplně zastavené. Nyní jedou také například gynekologické operace,“ doplnila Zachrlová.