Havlíčkův Brod – Dozvědět se, zda předepsané léky užívají správně, nebo co znamenají výsledky jejich laboratorních testů. To mohou nyní zjistit pacienti, když navštíví webové stránky havlíčkobrodské nemocnice.

Nemocnice v Havlíčkově Brodě nabízí pacientům na svém webu hned několik speciálních odkazů, kde nemocní mohou zjistit podrobnosti o medikamentech, které jim předepsal lékař nebo co znamenají výsledky laboratorních testů, které pacient už podstoupil nebo se na ně chystá. „Vždycky, když mi není dobře, beru si Paralen, někdy i dva najednou na noc a teď jsem se dozvěděla, že předávkování může vést k velmi vážnému poškození jater,“ konstatovala Dana Kubátová z Havlíčkova Brodu.

Josefa Domkáře zase vyděsila informace na internetu, že některé léky na vysoký tlak mohou negativně působit na ledviny a dokonce i některé běžné léky mohou seniorům škodit. „Na internetu bohužel často kolují nepřesné, dokonce zavádějící informace o nemocech či lécích. Z toho důvodu jsme se rozhodli naše pacienty směrovat a upozornit na webové stránky, kde najdou adekvátní a podložené informace,“ sdělila mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo.

Jak upřesnila, v rámci zvyšování informovanosti pacientů nemocnice nabízí na webových stránkách nemocnice www.onhb.cz užitečný odkaz na webovou stránku pod názvem Znám své léky. „Nebezpečí spojené s nevhodným užíváním léků či s jejich reakcí na jinak zcela neškodné potraviny se dlouhodobě podceňuje,“ konstatovala mluvčí Černo s tím, že každý desátý Čech přiznává, že při užívání léků nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém letáku.

Na odkazu http://www.znamsveleky.cz je zájemcům k dispozici online formulář, do něhož je možné zadat až dvacet názvů léků najednou. „Formulář, který žadatel vyplní a odešle, se dostane ke speciálně vyškoleným studentům farmacie, kteří s pomocí dostupných a hlavně odborných informací zjistí, zda se zadané léky nějakým způsobem ovlivňují či zda se nedublují a během několika hodin, maximálně dní, v závislosti na složitosti dotazu, tazateli farmaceuti zašlou odpověď na jeho uvedenou e-mailovou adresu,“ vysvětlila mluvčí Černo základní podstatu informačního systému.

Že při nevhodném užívání léků hazardujeme se zdravím či dokonce se životem, potvrdil nedávno i Josef Suchopár ze společnosti Infopharm. Podle jeho slov ze dvou miliónů lidí, které ročně hospitalizují nemocnice v Česku, jich tam až šest procent skončí kvůli vedlejším účinkům léků, které nesprávně brali i nebo dalším problémům souvisejícím s jejich užíváním.

Jiní pacienti zase při obdržení výsledků laboratorního vyšetření tápou v množství různých zkratek a čísel. „Dostal jsem nedávno laboratorní vyšetření, zajímalo by mě co to je zvýšené hodnoty - S-GLU 7,1. S-K 3,4S-BIL 27,2. S-BILK 7,9. Co ty zkratky proboha znamenají, doufám, že nejsem na umření,“ svěřil se nedávno přátelům na schůzce abiturientů s černým humorem Josef Kubát z Havlíčkova Brodu.

„V roce 2018 jsme také rozšířili informace na užitečný odkaz týkající se tentokrát laboratorních vyšetření. Tam se pacienti mohou dovědět, co znamenají výsledky testů, které již podstoupili nebo na které se v brzké době chystají. Naleznou zde informace o nemocech, jejich příznaky a popis testů k prevenci, k určení diagnózy a monitorování léčby. Jsou zde informace i o screeningu různých onemocnění,“ doplnila mluvčí Černo.

Na této webové stránce nemocnice pod názvem Průvodce laboratorním vyšetřením vysvětlí například v záznamu rozhovoru profesor Jaroslav Racek i to, proč se na odběry chodí ráno a proč nalačno, a kde pacient zjistí svou krevní skupinu.

Jak mluvčí Černo upozornila, jinak i na webových stránkách brodské nemocnice naleznou pacienti také podrobné informace o operačních výkonech, průběhu vyšetření, která podstupují, a podobně. „Zkrátka snažíme se, aby pacienti, pokud mají zájem, měli k dispozici dostatek informací. Což často vede k tomu, že pacient netrpí zbytečným strachem před vyšetřením, nebo strachem z výsledku laboratorních testů,“ zdůraznila mluvčí.