Havlíčkův Brod – Omezení provozu některých ambulancí budou v těchto dnech muset brát na zřetel pacienti Nemocnice Havlíčkův Brod.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Odborné chirurgické ambulance neordinují od 22. prosince do 1. ledna. V případě potřeby funguje chirurgická a úrazová ambulance. V témže termínu až do 2. ledna 2018 bude uzavřeno osteologické centrum,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Ambulance klinické psychologie rovněž neordinuje, a to od 22. do 29. prosince a následně pak ještě v následujícím týdnu od 8. do 12. ledna. „Ve dnech 27., 28. a 29. prosince budou onkologické ambulance uzavřeny,“ upřesnila mluvčí. ORL a oční oddělení uzavřelo po dobu vánočních svátků stanici F od 23. do 31. prosince. ORL pohotovost v sobotu, neděli a na Nový rok funguje v pátém nadzemním podlaží od 8 do 13 hodin.

„Oční pohotovost funguje také na oddělení v pátém nadzemním podlaží od 7 do 15.30 hodin, ve všední dny mezi svátky, tedy 27., 28. a 29. prosince, od 15.30 do 20 hodin na oční ambulanci ve druhém nadzemním podlaží,“ dodala mluvčí.

ORL i oční ambulance ve všední dny mezi svátky až do pátku funguje neomezeně. Pacienti podle mluvčí mohou rovněž využívat služeb nemocniční lékárny. Ta bude zavřena pouze tuto sobotu. Ale už 31. prosince bude lékárna otevřena od 9 do 14 hodin a na Nový rok od 9 do 20 hodin.