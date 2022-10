Nový pavilon, dokonce i parkovací dům se stovkami míst. Nemocnice v Havlíčkově Brodě má před sebou náročnou stavební akci. Snad největší za posledních dvacet let. Zastupitelé v Havlíčkově Brodě kvůli tomu schválili i změnu územního plánu. Stavět se začne přibližně za pět let.

Problémy s nedostatkem volného místa pro nemocnici začaly v minulosti. Tehdy brodská nemocnice přišla o budovy v areálu dnešní psychiatrické nemocnice. „Došlo k sestěhování oddělení do hlavního bloku z budov v areálu psychiatrie. Tím se nahromadily problémy s prostorovým rozložením některých zdravotnických oddělení v nemocnici. Dále nemocnice uvolnila dva pavilony v areálu pro sociální služby. A sice Domov pro seniory Husova. V příštích pěti letech má uvolnit ještě budovu onkologie,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

S ohledem na stále rostoucí osobní dopravu se objevily i problémy s parkováním. Stále víc pacientů používá k cestě do nemocnice osobní auto. Autem do práce jezdí i většina zaměstnanců. Informace, že nemocnice v Brodě chce stavět vlastní parkovací dům potěšila například pacienta Ladislava Stránského. „No konečně, to to trvalo. Kdo dneska přijede do nemocnice autem, musí bloudit a hledat místo,“ poznamenal Stránský. Se stesky na parkování mají zkušenost i v nemocnici. „Každou chvíli si někdo stěžuje, že musí do nemocnice na vyšetření a nemá kde parkovat,“ svěřili se zaměstnanci nemocniční recepce.

Nemocnice v Brodě se rozhodla vyřešit oba problémy naráz. „Tak jsme přišli s řešením vybudování nové přístavby k hlavnímu objektu nemocnice. Přístavba přinese možnost uvolnit budovu onkologie a současně vyřeší nahromaděné problémy nemocnice z předešlého období,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Podle dosavadních informací nemocnice navrhuje přístavbu budovy s jedním podzemním podlažím. „V něm najde místo technologie, strojovny a zázemí pro personál plus zásobovací koridor. Nad ním šest nadzemních podlaží. Nový objekt naváže od prvního do šestého patra na chirurgický pavilon a v prvním patře na budovu diagnostického centra s rentgenem,“ upřesnil technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Pavilon a parkovací dům nemocnice Brod



Pavilon: Jedno patro pod zemí a šest nad zemí. V podzemí technologie, strojovna, zázemí pro zaměstnance, zásobování. V patrech odborná oddělení, přístavba bude propojená se starou částí nemocnice.



Parkovací dům: Na pozemku vedle stávajícího parkoviště, směrem k psychiatrii. Kapacita až tři stovky míst.



Stavět se začne obojí naráz, nejdřív ale za pět let.

V souvislosti se stavbou chce nemocnice vyřešit i neúnosné množství aut, pro které nejsou u nemocnice parkovací místa. „Nemocnice má dneska přes tisícovku zaměstnanců. Ambulance navštěvují stovky pacientů denně a za pacienty na více než pěti stovkách lůžek přijíždějí návštěvy,“ popsala situaci mluvčí nemocnice Černo.

Dopravní obslužnost nemocnice se touto postupnou koncentrací dostala do mezní situace, kterou je nutné řešit stavbou parkovacího domu s celkovou kapacitou až tři stovky míst. „Parkovací dům je plánovaný částečně na pozemku města a Kraje Vysočina v koridoru mezi nemocnicí a psychiatrií,“ upřesnila Černo. Parkovací dům plánuje nemocnice hned vedle současného parkoviště. V současné době řidiči parkují před nemocnicí a vzadu na parkovišti Rozkošská.

Jak dodala mluvčí nemocnice, prozatím není jasné, kdy tak náročná stavba začne. „Tomu musí předcházet schválení projektového záměru a výběr dodavatele,“ poznamenala Černo. Přesnou částku na stavbu určí podrobný plán a veřejná zakázka na dodavatele. „Finanční podporu přislíbil náš zřizovatel, Kraj Vysočina,“ podotkla mluvčí. To potvrzuje i Kraj Vysočina. Podle jeho mluvčí Jitky Svatošové je akce teprve ve fázi přípravy. Není daný termín ani zdroje financí. V nemocnice to ale není jediná velká stavební akce. V roce 2024 nechá nemocnice přestavět už zastaralý infekční pavilon. To je podle mluvčí Černo priorita.

Ke stavbě nového pavilonu a parkovacího domu bylo nutné schválení změny územního plánu města. „Zastupitelé to schválili na posledním jednání,“ upřesnil místostarosta Libor Honzárek. Na veřejném záznamu z jednání je ale vidět, že pro změnu bylo patnáct zastupitelů z pětadvaceti. Podle opozičního zastupitele Milana Plodíka stavba zasahuje do soukromých pozemků.