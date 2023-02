Třicetiletou Marcelu (redakce celé jméno zná) dostala na kolena souhra několika neštěstí. „Umřela mi matka na rakovinu. Manžel měl vážnou nehodu. Ani živnost mi nešla jak jsem si představovala,“ povzdechla si podnikatelka. Časem se dostala do depresí. „Bylo mi zle, připadala jsem si jak v tunelu. Doktorka mi napsala léky, ale zdůraznila, že bych si měla promluvit s odborníkem. Jenže na vyšetření u psychologa nebo psychiatra se čeká měsíce a já potřebuji pomoc teď,“ povzdechla si paní Marcela.

Díky nově otevřené ambulanci v nemocnici má větší šanci, že se k psychologovi dostane ale i tady platí, že kdo dřív přijde, ten se léčí. „Ambulance klinického psychologa funguje pět dní v týdnu dopoledne v pavilonu 13 ve třetím patře. Pacient se musí předem objednat. Telefonicky nebo přes email,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Jak zdůraznila, kapacita ambulance se naplnila v za několik dnů, takže aktuálně psycholožka přijímá nové pacienty jen na čekací listinu.

Po pandemii covidu dostává lidská psychika další rány. Válka na Ukrajině, zdražování , energetická krize. Psychologové hlásí až trojnásobný nárůst počtu lidí, co potřebují pomoc. Takové zkušenosti má psycholog Ondřej Škoda z Jihlavy. „Pacientů přibývá a psychologů je málo. Hlavně těch, co mají smlouvy s pojišťovnami. Pacient čeká i půl roku,“ konstatoval Škoda. Jak dodal, řešením jsou ambulance soukromé. Pacienta přijmou třeba do týdne, ale za přímou úhradu.

Nemoci duše trápí stále mladší pacienty. Pomoc psychologa využívají i studenti gymnázia Třebíč. Podle ředitelky školy Alice Burešové má psycholožka ve škole konzultační hodiny. „Počty studentů, kteří se na psycholožku obracejí, stále stoupají,“ potvrdila Burešová. Jak dodala, v několika případech se dokonce stalo, že psycholog už nestačil. „Potřebovali jsme specialistu psychiatra. Jenže je to problém. Také ordinace psychiatrů jsou přeplněné a čekací doby dlouhé,“ konstatovala ředitelka.

Psychologů je jak šafránu



Osm klinických psychologů připadá na sto tisíc lidí v České republice. Podle Světové zdravotnické organizace by jich mělo být šestadvacet

Ambulanci v brodské nemocnici vede klinická psycholožka Alena Procházková. „Zaměřuji se na léčbu úzkostných poruch, afektivních poruch, osobnostních poruch a nabízím podpůrnou terapii lidem s psychotickou zkušeností či s onemocněním schizofrenního okruhu, obracet se na mne mohou pacienti v případě řešení krizových situací, léčby traumatických zážitků“, upřesnila psycholožka.

Jak vysvětlila mluvčí nemocnice Černo, ambulanci psychologa nemocnice v minulosti zrušila poté, co lékařka Irena Komendová odešla pracovat do Londýna. Nemocnice za ni několik let marně hledala náhradu. Nemocnice v Brodě má na zkrácený úvazek také svého psychologa ale jen pro zaměstnance.