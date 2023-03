Nejvíce nemocných je mezi dětmi ve věku do pěti let a školáky. „Bohužel ani jarní prázdniny tento trend nezastavily. Dále je vysoká nemocnost mezi mladými lidmi do čtyřiadvaceti let. Stále doporučujeme opatrnost starším osobám a lidem se sníženou imunitou,“ doplnila Pavlasová.

Minulý týden hygienici na Vysočině laboratorně potvrdili dvaatřicet případů chřipky bez závažného průběhu, z toho šest případů chřipky typu A, 26 případů chřipky typu B. Dále také devět případů onemocnění způsobených RS viry bez závažného průběhu.

„Nejúčinnější způsob, jak se chránit proti nákaze, je dodržování zásad osobní hygieny, důkladné mytí rukou, a posilování obranyschopnosti našeho organismu, tedy otužování, příjem vitamínů nejlépe z ovoce a zeleniny a také pravidelný pohyb a častý pobyt na čerstvém vzduchu,“ poradila mluvčí krajských hygieniků Jana Böhmová.