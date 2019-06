Celkem do dračích lodí usedlo 34 soutěžních posádek. „Sedm posádek bylo ryze ženských a 27 smíšených. Je to takový standard a toto číslo je poslední tři roky zhruba stejný,“ informoval Luděk Strašil, prezident Perunu Hluboká, který závody pořádal.

Na závodníky čekaly jízdy na 200 metrů sprint a 880 metrů dlouhá trať. „K tomu byl ještě vložený speciální závod O pohár Peruna, ve kterém závodí posádky, které se nedostaly do finále, ale chtějí si ještě zazávodit,“ přiblížil Strašil.

Co se týče oblečení, závodníci popustili uzdu své fantazie. Zatímco někteří zvolili týmové dresy, jiní vsadili na nevšední kostýmy. „Jelikož se nám posádka často obměňuje a často jezdí i nové holky, které ještě nejely, tak máme heslo, že nejezdíme na rychlost, ale na krásu. Kluci se vždy těší, v čem zase přijedeme. Tentokrát jsme vsadily na sobí spřežení, takže jsme sobíci a bubenice byla Santa Claus,“ popsala kapitánka Černých Perel z Hlinska Lucie Dufková.

Příští rok se z krásných sobic stanou nejspíše strašlivé pekelnice. „Kostýmy vždy volíme podle tématu na Piláku a teď se chystají čertoviny, takže asi budeme za čertice a bubenice za anděla,“ prozradila Dufková.

Mezi ženskými posádkami kralovaly Jedovaté Rumělky, které zvítězily už pošesté. „Byly to nádherné závody. V prvních dvou jízdách jsme v podstatě neměly konkurenci a jely na pohodu, za to finální jízda byla neskutečná a to byl ten pravý souboj. Dostaly jsme ty nejlepší z nejlepších a když jsem periferně sledovala, jak se nás Partička z okolí drží, tak jsem si říkala, že to snad není možné. Ale na poslední padesátce jsme to nakoply a vyhrály jsme,“ svěřila se kapitánka týmu Šárka Dolínková.

Vítězství ale není hlavním cílem Rumělek. „Neženeme se za vítězstvím, chceme si to především užít. Myslím si, že vyhráváme díky naší houževnatosti a především díky tomu, že jsme v týmu všichni kamarádi a v podstatě taková velká rodina. Tím, jak všechny držíme pohromadě, tak to prostě funguje,“ usmála se Dolínková.

Přátelství funguje i mezi rivaly. „Někteří závodníci jsou z druhé strany republiky, známe se de facto jen z lodí, ale i tak jsme parta skvělých kamarádů a vždy si máme co říct. Po těch letech jsme si mezi sebou vybudovali pouto, které drží i na tu dálku. I tom jsou dračí lodě. Není to jen sport, ale i přátelství, atmosféra a všechno to krásné kolem toho. A když navíc vyjde skvělé počasí, jaké bylo v sobotu, tak je to prostě úžasné,“ neskrýval nadšení člen Perunu Hluboká Štěpán Janáček.

Ke kormidlu se postavil i dvojnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice Petr Procházka. „Odjel jsem asi sedm závodů, byl tady spíš jako záskok. Vždy mě to moc baví, protože jednak spolu závodíme mezi sebou jako kormidelníci a zadruhé člověk rád pomůže posádce,“ pověděl Procházka, který dnes dělá trenéra dračích lodí.

Letošní závody probíhaly v naprostém klidu a bez problémů. „Panovala tady pohodová přátelská atmosféra. Posádky mezi sebou komunikovaly a nebyl ani žádný protest na průběh závodů, což nebývá. Většinou máme tak dva tři protesty,“ zhodnotil Strašil.

Výsledky:

200 METRŮ KATEGORIE MIX

Fitko Team (0:55,79)

Dafe – plast (0:56,53)

Talpy (0:57,12)

Ranečáci (0:57,24)

Benátský gang (0:57,90)

DL Ponorka Pardubice (0:58,35)

jACO draci (0:58,34)

Plovoucí kohouti (0:59,23)

Podpeperská elita (0:59,89)

Draci v akci (0:58,77)

Vinárna live (1:00,32)

Draci z Chlumětína (1:01,19)

Marná Snaha (1:00,13)

Dutý sudy (1:00,48)

Perun Hluboká (1:00,76)

Choboty Navostro (1:00,70)

Ponorka z Pumberka (1:01,52)

Mariborská (J)elita (1:02,03)

KOVO Koukola (1:00,78)

KVAKundy TEAM (1:03,16)

Čech & Mor (1:03,53)

Resselovy Šrouby (1:03,01)

HaRi draci (1:04,61)

Pivopiči a čučoriedky (1:06,88)

Veverky z Bitýšky (1:03,43)

JEN- TAK- TAK (1:04,84)

Dynamo Old Talents (1:06,64)



200 METRŮ KATEGORIE ŽENY

Jedovaté Rumělky (1:00,85)

Partička z vokolí (1:01,85)

Horalki (1:04,19)

Drapiny (1:05,79)

Dragonboard- ladies (1:10,78)

Černé perly (1:12,43)

Půlnoční lišky (1:21,23)



DLOUHÁ TRAŤ KATEGORIE MIX

Fitko Team (04:39,104)

Draci v akci (04:41,681)

DL Ponorka Pardubice (04:43,544)

Perun Hluboká (04:50,771)

Plovoucí kohouti (04:56,735)

Marná snaha (05:06,004)

Benátský gang (05:06,65)

Ranečáci (05:06,998)

Ponorka z Pumberka (05:13,662)

Mariborský Dutý sudy (05:15,126)

JEN- TAK- TAK (05:31,994)



DLOUHÁ TRAŤ KATEGORIE ŽENY

Horalki (05:30,093)

Partička z vokolí (05:37,223)

Jedovaté Rumělky a Čučoriedky (05:38,132)