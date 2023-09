/PŘEHLED OPRAV/ Dalších pětadvacet oprav za tři sta milionů korun. Kraj Vysočina ještě letos posílí rozpočet na opravy krajských silnic. Opravovat se začne v září ve všech pěti okresech kraje. Souvislá oprava komunikace tak čeká například úsek mezi Štěpánovem a Habry nebo mezi Černovicemi a Lidmaní. Do zásobníku se vešel také úsek z Malčína do Zboží nebo z Nové Říše směrem na Želetavu.

Rekonstrukce silnice na Vysočině. Ilustrační foto. | Foto: ŘSD

„Využijeme uspořené peníze v rámci vlastních investičních projektů, kde se podařilo díky veřejné zakázce vysoutěžit nižší ceny, než se předpokládalo. Dále také ze stavebních projektů, které z objektivních důvodů začaly později nebo budou dotované z evropských fondů,“ popsal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Jihlavsko se letos dočká oprav desítek kilometrů silnic a několika mostů

Zmínil dále, že se opraví silnice, na které mělo dojít až v příštím roce. Na zlepšení stavu silnic tak bude mít Vysočina letos zhruba 1,2 miliardy korun, a to bez projektů dotovaných Evropskou unií. Loni to bylo asi 800 milionů korun.

Kde se bude opravovat? S jakými náklady?

JIHLAVSKO:

Silnice II/112 Nová Říše – Želetava: délka úseku 3,6 kilometru. Úsek z Nové Říše do Zdeňkova za 40 milionů korun. Dále vybrané úseky v délce 3,7 kilometru na silnici II/403 kolem Kněžic za 8,3 milionu korun.

HAVLÍČKOBRODSKO:

Silnice II/346 mezi Štěpánovem a Habry v délce asi 4,5 kilometru. Dlouhodobě nevyhovuje, investice vyjde na 35 milionů korun. Dále silnice III/3473 z Malčína do Zboží v délce 3,5 kilometru. Akce vyjde na 14 milionů korun.

PELHŘIMOVSKO:

Silnice III/12818 Černovice – Lidmaň v délce 5,3 kilometru za 30 milionů korun. Dále se počítá s pracemi na úseku ze Stranné do Žirovnice v délce cca 2,5 kilometru za 25 milionů korun.

ŽĎÁRSKO:

Práce od křižovatky na silnici II/349 do Chlumku v délce cca 2,3 kilometru za 18 milionů korun. Dále křižovatka II/353 směrem do Bohdalova v délce 2 kilometry za 11 milionů korun.

TŘEBÍČSKO:

Tříkilometrový úsek silnice z Šebkovic na křižovatku III/36072 za 21 milionů korun. Dále silnice z Vladislavi na Číměř a křižovatku II/351. Úsek měří zhruba 2,5 kilometru za 12 milionů korun.