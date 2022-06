Stavba obchvatu má podle předsedy osadního výboru Šmolovy Leoše Vaněčka už čtyři varianty. Při jednání se stále střetávají názory obyvatel starých Šmolov a sídliště Lipka. „Protože se zastupitelé a obyvatelé Šmolov nedokázali domluvit ani na jedné ze čtyř možností, nemohli zastupitelé přijmout žádné usnesení,“ vysvětlil starosta Jan Tecl.

Další jednání je příští týden na radnici v Brodě. „Ale jen pro zastupitele a radní. Účastnit se nebudeme ani my,“ sdělil předseda osadního výboru Vaněček.

Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu má vyvést část osobní a kamionové dopravy z města. Tak to vysvětlila za Ředitelství silnic a dálnic ředitelka Marie Tesařová. „Křižovatka silnic číslo I/34 a I/38 je přímo v centru Havlíčkova Brodu. Tím houstne doprava v ulicích Humpolecká, Masarykova a Lidická a zvyšuje se hluk, který už ve špičce překračuje limity. Denně tudy projede až dvacet tisíc aut,“ upozornila Tesařová.

Obchvat Šmolov

První prosazovalo město Havlíčkův Brod, společně se ŘSD. V této variantě překříží obchvat silnici I/34 a povede kruhovým obloukem kolem sídliště Na Lipce, kde se následně kousek za Michalovicemi napojí na hlavní silniční tah.



Druhá verze obchvatu počítá s připojením jihozápadního obchvatu na silnici I/ 34 hned na konci místní části Šmolovy a doprava bude jezdit dál přes obec. Třetí je krátká bez místní části Šmolovy a poslední varianta vede až k Michalovcím a Šmolovům se vyhýbá.

Podle starosty Tecla se řešení budoucí podoby jihozápadního obchvatu hledá těžko. „Pokaždé se najde někdo, komu to vadí. Ale východisko najít musíme. Jinak se může stát, že žádný obchvat nebude a kolony aut pojedou přes Humpoleckou dál,“ konstatoval Tecl.

Lidé na Humpolecké už mají aut dost. „Do ulice otvíráme jen v neděli. Město nám sice zaplatilo speciální okna, ale moc to nepomohlo,“ postěžovala si Deníku před časem jedna z bydlících Kateřina Hájková.

Přitom jihozápadní obchvat vypadal jednoduše. Územní plán města Brod počítal podle zastupitele Milana Plodíka s tím, že obchvat povede kolem Šmolov odbočkou na Občiny, okolo sídliště Lipka i celých Šmolov. Podle územního plánu měly být pozemky na Lipce v rezervě s tím, že se tam v budoucnu začne stavět obchvat. Jenže když se rezerva změnila v realitu lidem na Lipce se nelíbilo.

Jak již dříve Deník informoval proti stavbě jihozápadního obchvatu s obkroužením sídliště Na Lipce, obyvatelé protestovali. Pod petici se podepsalo víc než 600 lidí. Podle jednoho z iniciátorů protestu Zbyňka Špinara měla být lokalita Na Lipce klidná zóna o obchvatu se tehdy nemluvilo.

Dva tábory

Podle Tomáše Fišera starosty šmolovských hasičů, stavba obchvatu rozdělila Šmolovy na dvě části. „Sídlišti Na Lipce se obchvat Šmolov nelíbí, protože ho budou mít na dosah. Druhá část Šmolov, dál od trasy obchvatu, ho naopak vítá. Dneska u Šmolov jezdí na Humpolec a na Brod jedno auto za druhým, přejít silnici je riziko," vysvětlil Fišer.

Lidem ze Šmolov se podle předsedy osadního výboru Leoše Vaněčka nejvíc líbí varianta, kdy se obchvat Šmolovům obloukem vyhne a v žádném případě nepovede přes obec.

Obyvatelé Šmolov se dohadují a v Brodě by to vzali jednoduše. „Ti co tam kupovali pozemky, věděli, že obchvat jednou bude. Tak bych to neřešil,“ prohlásil živnostník Zdeněk Kovář. Student Milan Nosek navrhuje aby obyvatelé zatížené Humpolecké sepsali také petici a naopak důrazně požadovali obchvat.

Plány obchvatů kolem Šmolov.Zdroj: se souhlasem ŘSDJak potvrdil Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic ŘSD jsou u jihozápadního obchvatu skutečně ve hře čtyři varianty. „Vzešly z vyhledávací studie zpracované odbornou firmou v červnu 2020,“ upřesnil a předložil Deníku náhled.

ŘSD má pro podle Bučka pro jihozápadní obchvat Brodu zpracovaný a schválený záměr projektu. „Ten odpovídá variantě číslo dvě kolem Šmolov. V záměru projektu byly stanoveny předpokládané náklady přes miliardu korun,“ doplnil Buček. S tím že cenová úroveň odpovídá roku 2019 a bude záležet na zastupitelích města ke které variantě se přikloní.

Jenže varianta dvě se nelíbí obyvatelům sídliště Lipka. Podnikatel Zbyněk Špinar, který tam bydlí, na veřejném jednání zastupitelstva ostře protestoval. „Obchvat mi povede přes pozemky, přes zahradu,“ prohlásil a naznačil, že se bude bránit jako už dříve farmář Miroslav Hrtús, který nyní zastavil jihovýchodní obchvat. Špinar navrhl udělat pod silnicí ve Šmolovech podchod. Pak by se žádný obchvat stavět nemusel. Podle starosty Jana Tecla musí návrhy zastupitelů ke stavbě obchvatu přijmout i ŘSD. Jasné rozhodnutí musí padnout ještě do prázdnin.