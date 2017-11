Netradiční vánoční výstavu v muzeu si připravili lidé sami

Chotěboř - Kapříci, kam se podíváš – tak se možná budou cítit návštěvníci Městského muzea Chotěboř o letošních vánočních svátcích. Typický symbol českých Vánoc bude totiž hlavním tématem výstavy, kterou pracovníci muzea připravili ve spolupráci se širokou veřejností. Ta se do výroby kaprů pustila s opravdovým nadšením.

Do originálního projektu se zapojil například i trenér české reprezentace v akrobatickém létání Marek Hyka nebo několikanásobný mistr světa a Evropy v letecké akrobacii, Rus Mikhail Mamistov.Foto: Deník / Novák Miloš

„Jsem moc ráda, že to u lidí vzbudilo takový zájem. V současnosti mám zhruba 400 kapříků všech velikostí materiálů i technik,“ s úsměvem komentuje hlavní aktérka projektu, průvodkyně Jitka Cempírková.

První podobná výstava, do které se zapojili lidé z Chotěbořska, ale i vzdálenějšího okolí, se konala před čtyřmi lety a ústředním motivem byla sněhová vločka. „Mělo to tehdy velký ohlas, expozice byla zcela zaplněná sněhovými vločkami všeho druhu,“ vzpomíná Jitka Cempírková.

Ti, kteří by se ještě letos chtěli do vánoční výstavy zapojit, mají stále šanci. „I když jsme mysleli, že příjem kapříků ukončíme v říjnu, nakonec jsme se rozhodli termín prodloužit. Lidé mohou své výtvory posílat nebo nosit do poloviny listopadu, nebo i déle. Každý nápad uvítáme a výrobek rádi zařadíme do našeho pomyslného rybníka,“ říká průvodkyně Jitka.

Kreslili i herci nebo zpěváci

Letošní výstava bude vskutku atraktivní. V muzeu na zámku budete moci vidět kapříky háčkované, z korálků, patchworku nebo plechu. Přehlídkou originálních výtvorů pak budou kapříci VIP osobností.

„Oslovili jsme herce, zpěváky a sportovce, kteří se v průběhu roku představili v Chotěboři. K vidění tak budou vánoční rybičky například v podání Romana Vojtka, Františka Nedvěda, Ilony Csákové, bratří Ebenů, Jana Antonína Duchoslava, Lukáše Langmajera, nebo i pilotů-akrobatů, jenž závodili na mistrovství Evropy na letišti v Počátkách,“ prozrazuje Jitka Cempírková.

Vernisáž výstavy se uskuteční 30. listopadu v 17 hodin. Samotná výstava pak poběží od 1. prosince až do 7. ledna.

Erika Nováková