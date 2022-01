Kolemjdoucí při své plavbě informovali o stále ještě novém překážkovém závodě ve Skuhrově s názvem Monkey Race. V překladu tedy opičí závod. „Lidé jsou překvapení, přeci jen paddleboard nevidí ve městě denně. Tentokrát ale bylo počasí přívětivé, asi patnáct stupňů. To o rok dříve byl po okrajích řeky led,“ říká Ondřej Rázl a pokračuje: „Lidé nám mávají, fotí si nás, zdraví nás i rybáři. Vše je asi umocněné i tím, že je Silvestr, lidi chodí na procházky, mají dobrou náladu, je to příjemné.“

Také v poslední den loňského roku prvně prozradili termín letošního závodu. „Doufáme, že se vrátíme po loňsku a předloňsku ze srpna na červen, mělo by být v sobotu 18. června,“ zopakoval Ondřej Rázl pro Deník a zdůraznil, že hlavním pořadatelem je jeho kamarád Lukáš Blažek. On pouze pomáhá. Přesto ví, že letos bude pár nových překážek, nebude se ale měnit kapacita startujících. Třebaže zájem by byl. „Nechceme z toho dělat závod pro tisícovku startujících, budeme to držet v rodinném duchu. To si lidé pochvalují – startovné je pár stovek, je tam rodinná atmosféra a všichni se znají,“ zhodnotil Ondřej Rázl.

Ačkoliv se jedná o překážkový a náročný závod, vážnější zranění se dosud závodníkům vyhýbala. „Není to úplně bez rizika, ale máme tam šikovné zdravotnice z havlíčkobrodského Českého červeného kříže, zatím řešily jen pohmožděniny nebo podvrknutý kotník, nic vážného.. Možná dva, tři lidi padli v cíli vyčerpáním, ale dali si nohy nahoru, napili se a bylo to v pohodě,“ loví v paměti pravidelný moderátor závodu a oceňuje, že závodníci se na start staví po poctivém tréninku.

Nabízí se otázka, jestli nepřidat ještě třetí akci k plavbě na paddleboardu a překážkovému závodu. „Silvestrovskou plavbu jsme drželi jako soukromou tradici, ale letos jsme pluli a říkali jsme si, že by nebylo špatné příští rok pozvat více lidí, ať už kamarády, kteří také jezdí na paddleboardu nebo širokou veřejnost. Pátý ročník bychom chtěli, aby jsme vypnuli více než dva,“ sděluje plány do nejbližší budoucnosti Ondřej Rázl.