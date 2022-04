Záchrana středověkého mostu ve Věžnici se vzdaluje, stát nemá peníze

Aratinga zlatohlavý



K jeho popisu atlasy uvádějí, že jde o středně velkého, celkově tmavě zeleného ptáka. Na lících, příuší, hrdle a horních prsou je bledší a žlutavý. Čelo, uzdička a okolí oka má oranžově červené, přední část temene je zlatožlutá – odtud název druhu. U některých jedinců mají líce žlutavý nádech. Břicho a spodní prsa má červené. Ocas je olivově zelený, na konci modrý a zespoda šedý, stejně jako spodní část letek. Zobák má šedavě černý, oko hnědé, běhák šedý. Dorůstá do délky třicet centimetrů. Vážit může až 150 gramů.

Papoušek je zřejmě tříletá samice, která si po ulétnutí z domácího bydla nejprve vybrala vzrostlou lípu v centru obce. Pár místních nadšenců se snažilo opeřence odchytit, ale marně. Jakmile se někdo z nich snažil k papouškovi dostat, ulétl na jiný strom. „Jedinou nadějí je, že by měl hlad. Pak by se mohlo podařit ho nalákat na nějaká semínka,“ popsala Olga Němcová, provozovatelka místního Zvěřince na statku, která se se svým synem o záchranu exota pokusila.

Po zhruba hodinovém odpočinku na vrbě přelétl aratinga na nedaleký majestátní dub přímo před radnicí městyse. I tam se „uhnízdil“ v nejvyšších větvích. To už se na místě objevil i jeho majitel. „Vzal jsem sebou piškoty, snad se na ně chytí,“ doufal Beran. Papoušek sice reagoval na pískání, ale to za další hodinu bylo vše, čeho byl opeřenec schopen. Když mu došla trpělivost, ulétl neznámo kam. Místní ho ještě zahlédli kroužit v okolí obce, ale kam se uchýlil na noc, není známo. „Pokud ho něco neulovilo, tak by mohl noc přežít,“ doufá Jan Beran.

Papouška si na Velikonoční pondělí všiml jeden z místních. Zaujal ho nezvyklý ptačí křik, který připomínal hlasitější křik dravce. Pohledem přes dalekohled ale bylo jasné, že nejde o dravce, ale o mnohem exotičtějšího ptáka. Ten by se stále mohl pohybovat někde ve Vilémově či jeho okolí. Pokud papouška někdo spatří, může zavolat na telefonní číslo majitele 604 207 046.