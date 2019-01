Havlíčkobrodsko – Oblastní charita Havlíčkův provozuje již 10 let eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou a pátým rokem Nízkoprahový klub BAN! v Havlíčkově Brodě.

Obě zařízení si v uplynulých dnech mohli prohlédnout i ti, kterým běžně nejsou určena. Dny otevřených dveří se konaly v rámci Týdne nízkoprahových klubů.

eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou si pro veřejnost vyhradilo úterní a čtvrteční odpoledne. V úterý 20. září 2016 si návštěvníci mohli prohlédnout prostory eNCéčka.

„Navštěvuje nás především mládež ve věku 10 – 14 let. Nejvíce se osvědčuje osobní doporučení sourozence nebo kamaráda," říká sociální pracovnice eNCéčka Silvie Kameníková a dodává, „každý den máme zaměřený na nějakou aktivitu – tvoření, deskové hry či pohyb. Pouze čtvrtky jsou ponechány zcela volné. Nápady mládeže jsou vítány."

Na čtvrtek si pracovnice z eNCéčka připravily sportovní odpoledne na tzv. plastovém hřišti. Počasí mívá na návštěvnost nízkoprahového centra velký vliv. „Trošku nás mrzí, že rodiče nevyužívají možnosti přijít se k nám podívat. Jejich představy o eNCéčku a naší práci bývají často velmi zkreslené," sdělila Silvie Kameníková. Nejčastěji děti a mládež s pracovnicemi eNCéčka řeší problémy s vrstevníky, partnerské vztahy a vztahy v rodině ve všech možných vazbách.

Ve čtvrtek 22. září se uskutečnil Den otevřených dveří v Nízkoprahovém klubu BAN! v Havlíčkově Brodě. Již v pondělí a ve středu se s klubem seznámilo několik tříd z brodských základních a středních škol.

„Jsme rádi, že nás po letních prázdninách navštívilo mnoho nových zájemců o službu. Někteří se přišli podívat i dnes," uvedla Jana Mieslerová, vedoucí Nízkoprahového klubu BAN!.

Pracovnice nízkoprahového klubu kladně hodnotí jeho umístění ve středu města v blízkosti škol, ale najdou si k nim cestu i školáci a studenti škol vzdálenějších. Věkový průměr mládeže a problémy, které řeší se sociálními pracovnicemi, jsou podobné pro oba kluby.

Do BAN!u zavítalo vedení havlíčkobrodské radnice, ale i rodiče. Pracovnice BAN!u rády kdykoli po předchozí domluvě veřejnosti nízkoprahový klub představí. Osmiletá slečna nám sdělila, proč dnes přišla do BAN!u: „Přišla jsem sem se svou sestřenicí, která mi o Dnu otevřených dveří řekla. Nejvíc se mi tady líbí fotbálek, šipky a ping-pong. Určitě sem zase přijdu."

Nízkoprahové zařízení je místo pro všechny děti a mladistvé ve věku od 8 do 20 let (v eNCéčku od 10 do dovršení 21 let), které je zadarmo, je otevřené v odpoledních hodinách, a ve kterém se dodržuje anonymita uživatelů a mlčenlivost pracovníků.

Sociální pracovníci se zde snaží pomáhat a podporovat děti a mladistvé v těžkých nebo nepříjemných situacích, se kterými se v životě mohou setkat.

Hana Fikarová