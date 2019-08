Havlíčkův Brod – Sociální podnik? Spíš novodobí otrokáři. Tak označují někteří bývalí zaměstnanci havlíčkobrodské bistro Čistá duše, které provozuje Fokus Vysočina. Jejich stížnosti šetří nyní inspektorát práce.

Chlebíčky. Ilustrační foto. | Foto: Archiv VLP

Bývalí zaměstnanci bistra které se prezentuje jako sociální podnik, si přišli do Havlíčkobrodského deníku stěžovat na nízké mzdy, neseriozní zacházení a šikanu. „Když jsem si přečetla inzerát, že bistro hledá prodavačku, byla to skvělá nabídka, protože trpím duševní nemocí a lidé jako já těžko hledají práci,“ říká jedna z bývalých zaměstnanců Miroslava Suchanová. Jak dodává, byla v bistru spokojená, až do té doby, než zjistila, že její mzda je mnohem nižší než by prý měla dostávat. „Moji kolegové na tom byli stejně. Tak jsme se ozvali, kontaktovali jsme inspektorát práce, kde jsme zjistili, že máme pravdu. To že jsme invalidní neznamená, že nemáme nárok na slušnou mzdu. Řešili jsme svoje připomínky s vedením. Na to konto nám zvýšili sice plat, ale obratem nás vyhodili pro nadbytečnost,“ vysvětluje paní Miroslava.