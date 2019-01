Ždírec nad Doubravou – Notoričtí flamendři již nebudou moci vysedávat ve ždíreckých hospodách a barech až do rána. Zabrání jim v tom nová městská vyhláška, která vejde v účinnost už od prvního prosince letošního roku.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

„Jedná se o obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností, přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků. Zastupitelstvo ji už schválilo," informoval starosta města Jan Martinec.

Vyhláškou se stanoví podle starosty takzvané období klidu.

„Během něj je zakázáno provozovat hostinskou činnost, veřejně přístupné sportovní podniky, taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní podniky na veřejném prostranství i v provozovnách a v budovách k tomu stavebně způsobilých," říká vyhláška. V praxi to znamená, že ve všední dny bude v zábavních podnicích, diskotékách a podobně období klidu od 23 hodin do sedmi hodin ráno, o víkendech od dvou do sedmi hodin ráno.

Podle Martince byla původně vyhláška ještě přísnější.

„Stanovila období klidu ve dnech volna od 24 hodin do sedmi hodin ráno. Tento návrh ale nebyl zastupiteli podpořen. V pátek není začátek časového úseku období klidu stanoven. Období klidu začíná v sobotu ve dvě hodiny a končí v sobotu v sedm hodin ráno. Podobně stanovený časový úsek období klidu platí v pracovní den před dnem pracovního klidu a pracovního volna a následující den pracovního klidu a pracovního volna. Omezení se nevztahuje na 31. prosince a prvního ledna," vysvětlil starosta.

Stížnosti se množily

Hlavní důvody, jež vedení ždírecké radnice k takovému kroku vedly, byly stížnosti na místní provozovatele, hlavně na hernu a nonstop bar. Na webových stránkách města se v rubrice dotazy občané obraceli na vedení radnice každou chvíli se stížnostmi na provoz herny a dožadovali se nápravy.

„K uvedenému opatření jsme vedli zhruba roční diskusi, a to z toho důvodu, že máme velice špatné zkušenosti zejména s provozem Magic Baru, který je dosud otevřen nonstop. Pravidlo že podnapilým a mladistvým nenaléváme, se z našich hospůdek nějak vytratilo a hospodští nalévají, dokud hosté konzumují, naštěstí to neplatí u všech," zdůraznil starosta.

Dodržení vyhlášky bude kontrolovat městská a státní policie.

„Doufejme, že nová vyhláška bude znamenat konec nonstopu, já to podporuji," konstatoval například Josef Pelikán.

„Pokud jsem dobře informován, tak policejní hodina ve všední den je dokonce od 23 hodin do sedmi hodin. Myslím si, že se jedná o pozitivní opatření a jsem zvědav, jak se bude v praxi uplatňovat," vyjádřil se ředitel ždírecké základní školy Ota Benc.

Otázka je, jak omezení provozu v nočních hodinách vnímají místní hospodští a restauratéři. Podle starosty Martince obdržela radnice jen jeden závažnou připomínku.

„Bylo to od provozovatele pivního baru, ale to k původnímu návrhu vyhlášky, který upravoval období klidu na časový úsek od 23 do sedmi hodin ve všední dny a od 24 do sedmi ve dnech volna. Tento návrh rady ovšem nebyl zastupiteli podpořen a schválen byl pozměňovací návrh na období klidu ve dnech volna na dobu od dvou do sedmi. Znamená to, že z pátku na sobotu mohou restaurace zavřít až v sobotu ve dvě a otevřít opět v sobotu v sedm. Podobně je ve dny před dnem pracovního volna, svátky například," podotkl starosta.

„Je nám jasné, že hlavní důvod je nonstop bar. Nás to omezení nepoškozuje. Otvírací doba je u nás v restauraci do deseti hodin večer, v pátek, v sobotu a v neděli do půlnoci. Snad jen v době vánočních večírků to bude trochu problém, protože to chtějí hosté slavit poněkud déle," vyjádřil se personál restaurace ve Žďárské ulici.

Ani cukrárna a bar DIPP nemá s vyhláškou problém. Bar se ve všední dny zavírá v deset večer, v pátek a v sobotu o půlnoci, v neděli dokonce už v devět večer.

Provozovatelem nonstopu, herny a baru je podnikatel Miroslav Jinek, který v Brodě vlastní například KD Ostrov.

„V současné době se nebudu vyjadřovat, celou záležitost řešíme právní cestou," sdělil provozovatel Miroslav Jinek.