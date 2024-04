Připomínky na špatné spojení s hlavním městem zazněly na jednání zastupitelstva v Havlíčkově Brodě . „Na trati Praha - Brno chybějí vlaky, poslední jede v osm večer,“ oznámila zastupitelka Ivana Mojžyšková. Například studenti spoje v osm večer nestíhají. Nespokojení jsou i lidé, kteří do Prahy cestují za prací a kulturou. Vedení města Havlíčkův Brod by se tím mělo zabývat. „Do 8. července je možné připomínkovat jízdní řády a požádat o další noční vlak,“ upozornila Mojžyšková.

Poslední přímý noční vlak na trati Praha - Brno vyjíždí z Prahy po osmé večer. Další spoj z Prahy v jedenáct v noci končí v Kolíně před půlnocí. Čtvrt hodiny po půlnoci jede z Kolína vlak do Čáslavi. Nejbližší spoj směrem na Havlíčkův Brod jede až před čtvrtou ráno a v Brodě je po páté hodině.

Ikonická kavárna Petrkov v Brodě otevřela. Po roční pauze

Problémy s noční dopravou nemají jen studenti, jako Dana Sobotková, která se z Prahy domů do Brodu může vracet místo v pátek až v sobotu. Zažili to i manželé Adamcovi z Havlíčkova Brodu. „Jeli jsme do Prahy za dětmi. Byli jsme zvyklí, že z Prahy jezdil noční vlak. Nenapadlo nás, že skončíme v noci v Čáslavi na nádraží,“ postěžovala si Jana Adamcová. Miloš Doležal z Přibyslavi pracuje v Praze a domů jel na víkend. Z Čáslavi si domů zaplatil taxi. „Otravovali mě bezdomovci, tři hodiny bych tam nevydržel,“ prohlásil.

Přímý noční vlak z Prahy kdysi jezdil. Ale spoj zanikl, stejně jako řada dalších rychlíků, víc jak deset let zpátky z úsporných důvodů. Nespokojení cestující na Vysočině se bránili peticemi. „Ministerstvo dopravy jako objednavatel dálkových spojů se rozhodlo opatřením uspořit dvacet milionů korun, přičemž dalších až osmdesát milionů navíc musí uspořit České dráhy, zejména kvůli rostoucí ceně elektrické energie,“ vysvětlil důvody tehdejšího rušení spojů Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah.

Jako ze seriálu Okresní přebor: emoce na hřišti v Kožlí a napadení rozhodčího

Rychlíky patří do správy Ministerstva dopravy. Co stát škrtl, to teď zřejmě chce napravovat. Zhruba do dvou let, kdy se na tratích změní nejen jízdní řád, ale i samotný dopravce.

Podle Ministerstva dopravy nahradí České dráhy společnost RegioJet, se kterou se stát smluvně dohodl na rozšíření spojů. „Od jízdního řádu 2026/2027 dojde nejen ke změně dopravce, ale i k úpravě provozní koncepce. Smlouva s dopravcem RegioJet znamená rozšíření spojení z Prahy do Havlíčkova Brodu spojem s odjezdem z Prahy ve 22 hodin,“ informoval Deník František Jemelka, mluvčí Ministerstva dopravy.

Speed Marathon na Havlíčkobrodsku: víme, kde budou policisté měřit rychlost

Změny spojů v současné době ministerstvo nechystá s ohledem na modernizaci dopravní infrastruktury. Podle Jemelky provoz rychlíků není zadarmo. „Pro přibližnou orientaci o ceně takového vlaku můžeme uvést, že cena za vlakový kilometr na lince Praha - Brno je v letošním roce stanovena na 132 korun,“ upřesnil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.