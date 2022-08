Mít oči jako ostříž a šlápnout na brzdu. To musejí řidiči na silnici z Brodu směrem na Českou Bělou u Pohledských Dvořáků. Ředitelství silnic a dálnic tady opravuje dva mosty. Na silnici první třídy se jezdí kyvadlově a provoz řídí semafory. Práce potrvají do podzimu.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Opravy mostů



* Most u Dvorců: Zmáčený, rozpadá se, vyzdívka má trhliny a boule, chybí revizní schodiště , opravy přijdou skoro na pět milionů



* Most u čerpací stanice: Mezi spáry nosníku zatéká, objevuje se rez a rozpadá se beton. Opravy přijdou na víc než pět milionů



* Práce začaly v květnu potrvají do konce listopadu



Zdroj: ŘSD

Dva semafory za sebou nemile překvapily řidiče kamionu Martina Cihelku z Vysokého Mýta. „To se mi moc nelíbí. Zvlášť když je špička. S tím mým korábem se rozjedu a hned abych brzdil,“ prohlásil.

Řidiči v Havlíčkově Brodě si tak užijí další dopravní omezení. I když provoz silnici nad Pohledskými Dvořáky a železniční tratí není přerušený úplně. „Jedná se o částečnou zavírku,“ informoval řidiče Martin Stehno z odboru dopravy města Havlíčkův Brod a upřesnil, že vždycky je jeden jízdní pruh na mostě průjezdný. Jak dodal místostarosta Brodu Zbyněk Stejskal, se na mostě jedná o akci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Podle názoru Pavla Domkáře z Havlíčkova Brodu, i částečná uzavírka mostu zkomplikuje řidičům život. „Ten most je hodně vytížený po celý rok. Jezdí tady jedno auto za druhým. Postavte semafory, budou tady kolony, ale asi to nejde jinak,“ povzdechl si.

V souvislosti s opravami mostů na silnici první třídy 34 u Havlíčkova Brodu je podle ŘSD omezení provozu nutné. „Na obou mostech se jezdí kyvadlově. Jelikož se jedná o nedaleké mosty jsou semafory nastaveny tak, aby vytvářely zelenou vlnu. Řidiči mohou úsek asi 1200 metrů dlouhý projet plynule při dodržování maximální povolené rychlosti, která je omezena na 70 kilometrů za hodinu,“ informoval Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.

Opravy obou mostů budou stát víc než deset milionů. ŘSD opravuje most blízko čerpací stanice MOL a most u odbočky na Dvorce a Kyjov. Jednopólový most u Dvorců je skoro třicet let starý. „Jednou z hlavních závad zjištěných diagnostikou je zatékání, což způsobuje zmáčení a částečný povrchový rozpad betonu. Vyzdívka mostního otvoru na levé straně je plošně zmáčena, prostoupena trhlinami a boulí se,“ popsal stav mostu Martin Buček. U mostu chybí i revizní schodiště. Proto bude třeba most na spodku sanovat proti vodě. Před vyzdívku ze strany mostního otvoru dělníci postaví tlustou železobetonovou zeď a na pravé straně mostu doplní v silničním svahu revizní schodiště. Oprava mostu bude stát skoro pět milionů.

Samá díra a záplata, Kyjovská ulice v Brodě se zavřela až do zimy kvůli opravě

Druhý most u čerpací stanice skoro stejně starý má už to nejlepší za sebou, ale zatím je jeho stav odborníky hodnocený jako uspokojivý. Mezi spáry nosníku rovněž zatéká. Nosníky jsou zatím ještě v dobrém stavu, ale objevuje se rez a povrchový rozpad betonu. Aby nedošlo v budoucnu k velkým škodám, rozhodlo se ŘSD udělat na mostě opravy za víc než pět milionů. Dělníci odstraní mostní svršek až na nosníky a udělají izolaci z litého asfaltu.

Zas obchvat: pošleme to neštěstí jinam, navrhují obyvatelé Lipky

Opravy mostů na jedné třetině jejich šířky umožňuje ve zbývající části vést obousměrný provoz dvěma provizorními jízdními pruhy.