Stavbu cyklostezky vítá dobrovolný hasič Daniel Forman z Perknova. „Čekali jsme že cyklostezka bude dřív, ale díky za to. Máme syna který sportuje. Když bude jezdit trénovat do Brodu, jsme radši když pojede po cyklostezce nebo po silnici,“ konstatoval.

Podle zastupitele Milana Plodíka město plánovalo stavbu několik let. „Nejdřív byly nějaké problémy s pozemky, proto nebylo možné stavět cyklostezku dřív, ale to se již vyřešilo. Podle mého názoru je prospěšná. Silnice do Perknova je dopravně vytížená, proto je lépe když lidé, ať už chodci nebo cyklisté, budou používat cyklostezku, místo aby chodili po silnice,“ zdůraznil.

Cyklostezku chválí i Tomáš Hermann z městského kina v Brodě, ale s výhradami. „Nechápu proč musí být podle nějakých našich norem u každého sjezdu z cyklostezky, ale také na začátku a konci stezky dopravní značka. Ty platíme z rozpočtu tedy z našich peněz. Jedna stojí minimálně deset tisíc. Zbytečně vyhozené peníze. V zahraničí jsem to nikde neviděl,“ zdůraznil.

Nová kanalizace

Cyklostezka povede podle mluvčí městského úřadu Aleny Doležalové od kruhového objezdu v délce 645 metrů podél Ledečské ulice v místě stávajícího silničního příkopu. Povrch široký 2,5 metru je z alfabetonu, ohraničený silničními obrubníky. „Proto jsme museli zrušit starý příkop podél silnice, což s sebou přineslo potřebu mít novou dešťovou kanalizaci. Výstavbu kanalizace zkomplikovalo vedení vysokého napětí, které je nutné přeložit. Kanalizace nebude odvádět vodu jen z cyklostezky, ale také ze silnice,“ popsal průběh stavby Pavel Sláma z odboru rozvoje města.

Součástí stavby je nové veřejné osvětlení a opěrná zeď, která vyrovná výškový rozdíl stezky a sousedních pozemků. „Jedná se o dlouhodobě plánovanou stavbu, která propojí s městem nejen místní část Perknov, ale také nově vybudovanou obytnou zónu na Rozkošské ulici. Cyklostezka zvýší bezpečnost chodců i cyklistů, kteří se po frekventované Ledečské ulici pohybují,“ dodal starosta města Jan Tecl.

Cyklostezka do Perkova byla i jedním z bodů takzvaného veřejného fóra, už pět let zpátky. Jak napsal Deník, obyvatelé Brodu i Perkova tehdy uvedli, že právě cyklostezka do Perkova je jedno z témat, téma které je nejvíc trápí. Paradoxem je skutečnost, že letos nebyla v plánu rozpočtu. Město na její úhradu našetřilo. „Loni na podzim jsme vytvořili rezervní fond 15 milionů korun, kterým jsme chtěli krýt výpadek příjmů způsobený proticovidovými opatřeními. Vyhradili jsme si právo jej rozpustit, pokud se příjmy města budou vyvíjet dobře,“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek