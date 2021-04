Jak dodal, sportovní hala nečekala na první jarní den, ale na stavbě se pracovalo celou zimu. „Dělníci pracovali tam, kde to počasí dovolilo. Pustili se například do betonování podlah, zdí v šatnách a vstupní části haly," upřesnil starosta.

Halu chtěli v Jeníkově otevřít už v srpnu. Teď radnice plánuje otevření až na listopad. Na novou moderní sportovní halu se už všichni těší. „Chodili jsme cvičit do sokolovny, jenže ta nám už nestačila. Ve škole máme úspěšné florbalové družstvo, které nemělo kde trénovat. Zapojili jsme se i do projektu Sportuj ve škole, takže v sokolovně už pro nás nebylo místo. Teď se z oken díváme, jak nám nová hala roste před očima a máme radost, že ji do roka otevřou,“ řekla ředitelka jeníkovské základní školy Alena Víšková.

Radost z ní mají i sokolové. Stavba přijde zhruba na 60 milionů, dvacet získalo město z dotace.