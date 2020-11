Mateřskou školu postavilo město takzvaně na zelené louce, na dosud nevyužitém pozemku. Součástí budovy jsou nejen tři třídy, ale také jídelna pouze pro mateřskou školu a kuchyně vybavením pro vaření různých diet.

Dětí s různými stravovacími potížemi stále přibývá. „V mateřské škole budou dvě třídy pro děti tříleté a starší a jedna třída pro děti mladších tří let, které nově školský zákon umožňuje přijímat,“ informovala Alena Doležalová z městského úřadu Havlíčkův Brod s tím, že stávající kapacita mateřských škol v Havlíčkově Brodě už nestačí požadavkům rodičů a to ani v situaci, kdy mateřské školy využívají takzvanou výjimku, to je větší počet dětí než je kapacita tříd, což zatím dovoluje školský zákon.

Takový systém je nežádoucí, už proto že se zvyšuje trend umístit do školky i děti mladší tří let,“ podotkla Doležalová.

Zápis do mateřských škol každoročně provází obava rodičů a dávají si otázku zda pro jejich dítě najde volné místo. "V Havlíčkově Brodě se totiž ročně narodí okolo 250 dětí, volných míst ve školkách je ale pouze 170. Aby město vyhovělo co největšímu počtu rodičů, udělilo ve všech třídách výjimky, takže se kapacita tříd zvýšila na 28. I tak je to ale málo," konstatovala Doležalová.

Problém s nedostatkem míst v mateřské škole řešila i rodina Marie Formánkové z Havlíčkova Brodu. "Dcera potřebovala dát dítě do školky aby mohla do práce a bylo to jen tak tak," povzdechla si paní Marie. Podle Josefa Beneše z odboru rozvoje města přijde stavba na 50 milionů včetně daně. Dalších asi osm milionů počítá město na vnitřní vybavení a hračky. „Z Evropských fondů město obdrželo 90 procent dotace,“ upřesnil Beneš.