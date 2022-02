Nová Ves se může rozvíjet: územní plán blokovala vysokorychlostní trať

Ministerstvo dopravy konečně schválilo studii pro vysokorychlostní trať Praha – Brno. Podle starosty Nové Vsi Václava Kopice tím pádem může obec plánovat svůj další rozvoj. Obec může zpracovat územní plán, který už několik let nemá. „Celých deset let jsme museli čekat s naším územním plánem, než jsme na něm mohli začít pracovat,“ řekl Deníku starosta Kopic.

Žádná vesnice se podle starosty bez územního plánu neobejde. Do plánu obecní úřad zakresluje připravované parcely pro výstavbu, nové cesty, vodovod, čističku, směr jakým se chce rozvíjet. V Nové Vsi začali s přípravou územního plánu před víc než deseti lety. Pak museli práce přerušit. „Bylo to kvůli vysokorychlostní železnici. Mluvilo se o ní, kudy asi povede, ale žádné konkrétní informace jsme neměli,“ vysvětlil Deníku.

Český Šinkansen prosviští i Jihlavou: pojede rychlostí 320 kilometrů v hodině

Teď v Nové Vsi konečně vědí, na čem jsou a kudy povedou koleje pro český šinkansen. „Máme už vydaný návrh zadání územního plánu, pak přijdou další kroky a konečnou verzi zpracuje firma z Hradce Králové. Nový územní plán bude mít obec tak do dvou let. Územní plán vyjasní situaci majitelů některých rodinných domků. Jsou u nás lidé, co plánují na svojí velké zahradě postavit třeba rodinný domek pro děti. Bez územního plánu ale byli bez šancí,“ poznamenal starosta.

Tři sta metrů od vesnice

Obci Nová Ves u Světlé se trať úplně nevyhne. „Povede nám to asi tři sta metrů od okraje vesnice. Obávali jsme se, jak bude velké ochranné pásmo. Mluvilo se o délce tří stovek metrů. Teď se zdá, že bychom mohli mít ochranné pásmo poloviční,“ dodal. Ovšem i tak jim rychlodráha rozdělí katastr. „Třeba směrem na rekreační oblast Ředkovák. U Babic to přeruší silnici a oddělí nás to od řeky Sázavy,“ upřesnil starosta. Jak dodal, snaží se vidět na rychlodráze i to dobré. Třeba to, že v nedaleké Světlé budou rychlovlaky stavět. „Podle toho, co jsem slyšel, tak tom nebudou ty nejrychlejší spoje, ale i tak se lidé ze Světlé dostanou do Prahy za čtyřicet minut. Takže jezdit do Prahy za prací by nemusel být problém. Otázka je, kolik bude stát lístek,“ dodal.

Kudy dráha povede

První část vysokorychlostních tratí má být v provozu v roce 2030, se začátkem výstavby se počítá na rok 2025, a to v úseku Praha-Běchovice – Poříčany. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek realizace tratě přes Vysočinu, uvádí studie proveditelnosti. O výdaje se podělí Evropská Unie i národní prostředky.

Tereza Kubíčková vede v Nové Vsi mladé hasiče ale z rychlodráhy radost nemá. „Zničí to krásnou krajinu. Ochranné pásmo nás oddělí od od řeky. Neumím si představit k čemu takovou trať potřebujeme. Mě by ani nenapadlo, abych tím vlakem jela a kam,“ konstatovala.

Vysokorychlostní trať je pro Okrouhličku noční můra. Přijde o půdu i studny

V Dolním Městě vidí stavbu rychlotrati víc pozitivně. Tam se na rychlodráhu přímo těší. „Světlá nad Sázavou je od nás pět kilometrů. Vlak nám pod okny jezdit nebude. Ale ve Světlé má prý rychlodráha stavět. To zvýší možnosti lidí od nás jezdit za prací, zvýší to cenu našich pozemků a význam obce,“ konstatoval starosta Pavel Chlád.