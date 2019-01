Havlíčkův Brod – V dubnu při společném jednání výboru odborů ZO OS KOVO Futaba Czech s vedením firmy Futaba Czech s. r. o. Baštínov (FCZ) byl podán návrh odborářů na zlepšení situace zastávky MHD Futaba na lince číslo 5, která je před rozvodnou ČEZ.

Nová zastávka je bezpečnější pro cestující linky číslo 5 MHD Havlíčkův Brod. | Foto: Jaroslav Benák

Pracovníci FCZ ze zastávky přecházeli silnici III. třídy číslo III/03811 Havlíčkův Brod – Šlapanov, kde není žádný přechod pro chodce. Na silnici je povolená rychlost 70 km/h, ale tato rychlost je ze strany řidičů překračována. S podivem zatím nedošlo k žádnému střetu auta s lidmi přecházejícími silnici. Vedení FCZ tuto situaci, a to ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod, vyřešilo, a výsledkem je nová zastávka MHD v Baštínově od 4. září 2013.

Zeptali jsme se Petra Charváta na postup a jednání ohledně zřízení nové zastávky.

Kdy bylo první jednání FCZ a Městského úřadu Havlíčkův Brod?

Jednání započala v květnu letošního roku. Celkem proběhla tři jednání. Poslední bylo spojené s místním šetřením. Musím otevřeně říct, že zaměstnavatel se opakovaně od roku 2005 dotazoval MěÚ Havlíčkův Brod na společné vyřešení zastávky. Až letos došlo „zázračně" k posunu v jednání, návrhu několika variant a k realizaci jedné z nich.

Kdo zastupoval FCZ a Městský úřad Havlíčkův Brod?

FCZ zastupovali Petr Charvát a Kristýna Zezulová z oddělení GA. Za město Havlíčkův Brod: Václav Stejskal – tajemník MěÚ, Karel Milichovský – ředitel Technických služeb, Martin Stehno – vedoucí Odboru dopravy, Josef Beneš – vedoucí Odboru rozvoje města, Jan Zimmermann – Ekonomický odbor a Čeněk Jůzl – místostarosta města Havlíčkův Brod.

Kolik bylo variant na řešení nové zastávky?

Ve finále byly tři. 1 – vybudování nové zastávky v zálivu mezi vrátnicí a hlavním parkovištěm FCZ. 2 – propojení vjezdové cesty do rozvodny ČEZ s nově vybudovanou cestou k areálu rozvodny. Propojovací cesta by vedla na pozemku města Havlíčkův Brod. Autobusy by pak používaly tuto „spojku" pro otáčení na zastávku u vrátnice FCZ. Obě varianty by byly velice nákladné a časově dlouhé (povolení, realizace) a město Havlíčkův Brod nejevilo zájem se na nich finančně podílet. Třetí varianta, která je nyní používána. Autobus jede k pile v Baštínově, otáčí se na pozemku města Havlíčkův Brod a zajíždí k zastávce u vrátnice FCZ.

Točnou u pily vznikly zvýšené náklady pro TS – MHD, jak se tato situace vyřešila?

Bohužel, veškeré náklady v plné výši 87 906 Kč za rok hradí FCZ. Náklady vypočítaly TS na základě kalkulace zahrnující náklady na 1 km provozu autobusu MHD krát celkem navíc najeté km za rok. Město argumentovalo zejména tím, že již zajišťuje dopravu k FCZ a zřídilo zastávku naproti vrátnici. Tímto jejich „vstřícnost" k FCZ končí. Ve finále byla tedy sepsána smlouva o uhrazení zvýšených nákladů.

Jaroslav Benák