V novém domě bude celkem třináct bytů. „Dvanáct bytů bude sloužit jako komunitní bydlení, a to hlavně pro matky samoživitelky nebo třeba po rozvodu a starší lidi nad pětašedesát let, kteří bydlí v nevyhovujících podmínkách. Třeba ve čtvrtém patře v domě, kde není výtah,“ přiblížil místostarosta Brodu Vladimír Slávka.

Do této skupiny patří třeba paní Zdena z Havlíčkova Brodu. „Bydlím v domě, ale většinu pokojů mám nahoře v patře. Zatím mi zdraví slouží, ale sil ubývá, takže kdoví, jestli let možnosti za pár let nevyužiji,“ usmála se sympatická důchodkyně.

Nový dům bude mít tři patra a bude kompletně celý bezbariérový a s výtahem. „Budou to jednopokojové byty s kuchyňským koutem a s lodžií. Co se týče vybavení, budou mít sociální zařízení. Výměra bytu bude pětačtyřicet metrů čtverečních,“ prozradil Slávka.

Nájemné bude maximálně třiašedesát korun za metr čtvereční. „O přidělení bytu bude rozhodovat speciální komise. Plánujeme poskytovat smlouvu na dva roky s možným ročním prodloužením. Je to opravdu takový start do nového života. U seniorů ale pravděpodobně uděláme výjimku. Rozhodně po nich nebudeme vyžadovat, aby se po třech letech vystěhovali,“ ujistil Slávka.

Třináctý byt pak bude o něco větší. „Ten bude 2+kk a může si ho pronajmout kdokoliv. Nebude totiž komunitní, ale městský,“ vysvětlil havlíčkobrodský místostarosta.

Stavba vyjde zhruba na třicet milionů korun. „Tak to spočítal architekt při současných cenách. Doufám, že se nám ji nakonec podaří vysoutěžit levněji. Osmnáct milionů korun pak bude dotace,“ informoval Slávka.

První nájemci se v domě zabydlí zhruba za tři roky. „Velice rádi bychom začali stavět ještě v tomto roce, aby se všechno stihlo,“ vyslovil přání Slávka.

Bydlení bude součástí tří budov. „Jeden komunitní dům jsme postavili před dvěma lety, druhý staví soukromý investor a třetí bude právě zmiňované dostupné bydlení. Všechny budou vypadat stejně a budou propojené dvěma krčky, ve kterých najdou své místo prostory pro komerční využití. V budoucnu by tam tak mohlo být třeba kadeřnictví, cukrárna nebo večerka,“ nastínil Slávka.

Město však nezapomíná ani na takzvané startovací byty pro mladé. „Pracujeme na tom a rádi bychom něco vymysleli. Teď mladým nabízíme například malometrážní byty pod poliklinikou,“ uzavřel Slávka.

