Podle Tomáše Roseckého, místostarosty Světlé nad Sázavou, tady skutečně změny jsou. „Jedná se hlavně o rozdělení linky z Ledče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Už nebude jezdit přímo, ale s přestupem ve Světlé nad Sázavou, protože přímá trasa vede i po železnici,“ upřesnil Rosecký.

Podle starosty Vilémovic u Ledče Václava Vacka skutečně dojde k omezení přímých spojů z Ledče do Brodu, ale jen částečně. „Dohodli jsme se s krajem, že zůstanou zachovány některé přímé spoje a sice jeden dopoledne a odpoledne, aby se děti dostaly do školy a pacienti k lékaři do Brodu. Někoho to asi nepotěší, ale autobusem jezdí málo lidí, tak rozdělení linky, nebude tak bolestné,“ dodal s tím, že kraj chtěl v minulosti autobus z Brodu do Ledče zrušit úplně. „Protestovali jsme. S pomocí senátora Jaromíra Strnada se nám podařilo dopravu uhájit,“ zdůraznil. Přímou cestu mezi Brodem a Ledčí i nadále denně zajistí osobní vlak.

Některým cestujícím se změny nelíbí. „ Cesta z Ledče do Havlíčkova Brodu s přestupem ve Světlé je anabáze. Nemluvím o vesnicích za Ledčí, kde je problém i s cestou do Ledče. Politici vlakem nebo autobusem nejezdí,“ konstatoval cestující Milan Bárta z Ledečska.

Informace o nových jízdních řádech autobusů od roku 2025 najdou zájemci na tomto odkazu.

Náhradou bude podle Vacka od poloviny roku 2025 obnovení spojů do Prahy. „Letos se dostanete autobusem jen do Lokte ve středočeském kraji. Od poloviny roku 2025 bude v Lokti navazovat další spoj na Prahu,“ upřesnil. Autobus z Ledče do Prahy je zrušený dva roky a některým cestujícím chybí, hlavně studentům.

Nová dopravní společnost Icom transport podobu jízdních řádů neovlivní. „Společnost Icom transport netvoří jízdní řády, to dělá objednavatel dopravy Kraj Vysočina, který určuje četnost spojů, jejich trasy a časy. Podoby jízdních řádů byly součástí výběrového řízení. Všechny obce byly navíc na jaře Krajem Vysočina pozvány na společnou schůzku, kde se mohly k navrhovaným jízdním řádům vyjádřit. My jako dopravce jejich podobu neovlivníme,“ řekl Deníku Petr Král z personálního oddělení Icomu.