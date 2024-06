Originální dárek k narozeninám si nadělilo město Havlíčkův Brod. U příležitosti výročí 790 let od první zmínky o městě. Vlastní logo. V rámci veřejné soutěže pořádané organizací Czechdesign ho vytvořilo grafické studio ReDesign. Velké písmeno H s mohutným knírem ale rozdělilo obyvatele města na dva tábory.

Nová vizuální identita Havlíčkova Brodu. Foto: poskytlo město Havlíčkův Brod

Písmeno symbolizuje podle designera Petra Krejzka město Havlíčkův Brod a jeho věže. Knír patří slavnému novináři Karlu Havlíčku Borovskému. Předseda sportovního klubu FC Slovan Pavel Mazánek je spokojený. „Líbí se mi, je veselé a svěží,“ prohlásil Mazánek. Podoba loga rozveselila i Tomáše Holendu z Okrašlovacího spolku Budoucnost. „Veselé to opravdu je, zasmál jsem se. Není to špatné,“ poznamenal. Spisovatelka a majitelka nakladatelství Hejkal Markéta Hejkalová chce logo zařadit na propagační materiál Podzimního knižního veletrhu. „Město Havlíčkův Brod bude jeho významným partnerem, ale novou podobu loga zatím komentovat nebudu,“ odpověděla Hejkalová.

Umělecký kovář Jan Schwarz a městský zastupitel se přiznal, že v minulosti logo města považoval za zbytečnost. „Máme přece pěkný městský znak, ale pak jsem změnil názor. S příchodem sociálních sítí, když jsem viděl logo kraje. Městský znak patří na slavnostní příležitosti. Na diplomy, radniční listy, propagační materiály patří logo, které se mi moc líbí,“ vysvětlil Schwarz.

Ředitel Kulturního domu Ostrov Ondřej Rázl je s podobou loga spokojený. „Jsem rád, že se město v oblasti grafického designu posunulo kupředu,“ řekl Rázl. Ředitelka muzea Alena Jindrová o novém logu zatím jen slyšela. „Ještě jsem ho neviděla, nemohu hodnotit,“ řekla Deníku.

Podoba loga rozzlobila publicistu Jana Schneidera, bezpečnostního analytika a signatáře Charty 77. Logo hodnotí jako zbytečnou aktivitu a parodii na historii. „Nedospělý, města nedůstojný pokus. Myslím, že by se vedení města mělo zabývat problémy adekvátními jejich platům. Za toto bych je platil jako amatéry, či hůře, jako divadelní šmíru. Logo symbolizuje leda tak to, jak si z občanů dělá vedení města legraci, a ještě to ani neumí,“ řekl Deníku se s tím, že onen Havlíčkův knír je parodií na již známý znak November, který zve muže k vyšetření prostaty.

Rodák z Havlíčkova Brodu, fotograf Miloš Novák je v rozpacích. „Když už si to doba vyžaduje, budiž. Písmeno H ale ve mně evokuje označení hydrantu nebo nemocnice. A knír? Nejsem si jistý, jestli bych si jej spojil zrovna s Borovským. Mimochodem ani neodpovídá realitě. Spíš než Borovského připomíná císaře Františka Josefa,“ řekl Deníku Miloš Novák.

Podle zdravotnice Aleny Novotné je otázka, jestli Brod nějaké logo potřebuje. „Myslím, že jsou důležitější věci, do kterých může město investovat. Máme přece pěkný městský znak,“ poznamenala Alena Novotná. Živnostníka Milana Kunce nové logo nepobavilo, spíš rozzlobilo. „Zbytečné vyhazování peněz. Navíc je to trapné. Puberťácká klukovina. Nezlobte se, ale mě se při pohledu na ten znak vybaví jediné. Exkrement s knírem,“ prohlásil.

Podle starosty města Zbyňka Stejskala si město svoje logo jednoznačně zaslouží. „Nejde totiž jen o pouhé logo, ale nová vizuální identita spojuje patriotismus, moderní a přitom jednoduchý a svěží design. Současně je v ní zahrnuta i nadsázka, humor a celková pozitivní linka komunikace. Tedy vše, co k našemu městu patří,“ řekl starosta a dodal: „Věřím, že tuto novou podobu přijme veřejnost pozitivně a stane se nedílnou součástí našeho každodenního života."