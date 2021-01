Odloženo na neurčito. Rekonstrukce Bechyňova náměstí v Přibyslavi, se odsouvá. Může za to koronavirus. Obyvatelé města se nemohou sejít a říci radním, co se jim na novém náměstí nelíbí.

Přestavba starého náměstí do nové podoby je v moderní historii města největší investiční akcí. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Nebýt koronaviru, pak by plány pokračovaly podle starosty Martina Kamaráda následujícím způsobem. „Kompletní studie na proměnu náměstí měla být hotová do léta 2020. Pak projektová dokumentace, což nějaký čas potrvá. Zahájení prací jsme odhadli na rok 2022. Do proměny budou mluvit památkáři, dopravní policie, Kraj Vysočina, Ředitelství silnic a dálnic, ale také autobusoví dopravci,“ konstatoval Kamarád.