„Změna u nás nebude zásadní, ale estetická. Pouze z názvu příští rok odtrhneme adresu Jihlavská 628. Například jméno akademika nadále zůstane,“ prozradil Vojíř. U jiných škol už dojde na výraznější proměny, která se bude týkat i oborů.

Školy v Havličkově Brodě i Chotěboři změní název. Kraj je chce přejmenovat

Dlouhé pojmenování má také Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř. Ředitel Luděk Benák Deníku řekl, že úprava bude zásadní. „Přemýšlíme o použití názvu Střední škola technickoekonomická Chotěboř,“ sdělil.

Nové jméno má lépe vystihnout, jaká je oborová nabídka školy. „Uchazeči budou hned lépe vědět, co nabízíme. Před devíti lety se sloučily dvě školy. A jedna zčásti už svou činnost ukončila,“ dodal Benák.

Pro lepší kontakt

Podle vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Ondřeje Králíka mají nové názvy zjednodušit kontakt s veřejností. „Zlepší to představy o tom, co daná škola nabízí a v jakých oborech poskytuje pro uchazeče vzdělání,“ informoval.

Změnou názvů se bude zabývat ještě radní. „Ti svůj návrh doporučí zastupitelstvu ke schválení. Každá zvažovaná změna bude velice pečlivě posouzena, diskutována se školou a až následně realizována,“ ujistil.

Podle Králíka budou se změnou spojené i náklady. „U jednotlivých škol se budou lišit. Změní se označení na budovách, webové stránky a v některých případech to může být spojeno s vytvořením nového designu,“ doplnil.

Poslední školou, které se první etapa na Havlíčkobrodsku týká, je Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Její ředitel Martin Kubín Deníku naznačil, co by mohlo být do roka jinak. „U nás ta změna názvu bude poměrně radikální. Jmenovalo by se to pouze Akademie Světlá nad Sázavou. Potom by ještě mohlo následovat střední a vyšší odborná škola,“ přiblížil.

Kubín zároveň zmínil, že změny projednává s Krajem. „Přišlo to ve správnou dobu. Když to půjde, tak bychom nový název mohli mít už od ledna,“ předeslal ředitel, co se chystá.

Školy na Vysočině, kde Kraj přejmenování zvažuje



Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí