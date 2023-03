/VIDEO/ Mnohem bezpečněji se mohou cítit chodci na přechodu v ulici Žižkova u supermarketu Albert a Lidl v Havlíčkově Brodě. Přechod je nově osvětlený, jak informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová, do konce května přibude v tom místě i ostrůvek.

Nově upravený přechod u Alberta v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Deník/Štěpánka Saadouni

Dana Němcová bydlí na Žižkově a do supermarketů chodí nakupovat často. „Mám to sem kousek, ale přecházet silnici je o nervy. Jedno auto za druhým. Čekám dobu, než vlezu do silnice a zvlášť navečer. Už hůř vidím,“ poznamenala důchodkyně.

Světlo na přechodu vítají i řidiči. „Lidi chodí přes silnici, jak se jim zamane. Myslí si, že mají automaticky přednost. Brzo ráno a k večeru mám strach, že někoho srazím. Reflexní pásky na bundě nemá skoro nikdo a lidi nenosí snad jinou barvu než černou,“ postěžoval si řidič Josef Kubát.

Podle mluvčí Doležalové přispěje osvětlení přechodu výrazně ke zvýšení bezpečnosti na dopravně vytížené Žižkově ulici. Město Havlíčkův Brod provádí průběžně úpravu některých přechodů ve městě. Úpravy v Žižkově ulici přišly na víc než 400 tisíc korun, město získalo i dotaci od nadace ČEZ. Silniční ostrůvek dělníci začnou stavět na jaře, ale řidiči se kvůli tomu musejí smířit s omezením provozu.

Naposledy nechalo město upravit přechod v Masarykově ulici, v ulici Nádražní a na Humpolecké. Investice přišly na víc než milion korun. Provizorní ostrůvek na Masarykově ulici nahradil ostrůvek stabilní. Podobně další přechody prošly velkou proměnou, přibylo nové varovné a signalizační dopravní značení a také nové osvětlení.