„Majitel pozemku má za povinnost přihlásit se do tří měsíců od ukončení stavby k trvalému pobytu v Ledči. Důvod je poměrně jednoduchý. Nechceme aby se počet obyvatel v Ledči zmenšoval,“ vysvětlil důvody této podmínky prodeje nových parcel bezpartijní starosta Zdeněk Tůma.

Jak dodal, v minulosti zájemci o stavební parcely z města odcházeli takzvaně za lepším do sousedních obcí, které dostaly na zasíťování pozemků státní dotaci a mohli nabízet parcely mnohem levněji než město Ledeč. „Město Ledeč na státní dotace nedosáhlo, takže nemohlo nabízet parcely levněji než venkov. V současné době se domnívám, že éra levných parcel v obcích končí, pozemky již nejsou, takže začne poptávka po parcelách v místě,“ konstatoval starosta Tůma. K podobnému opatření jako v Ledči přistupují v současnosti i jiná města v Česku, která chtějí zastavit odliv obyvatel jinam. Totéž co Ledeč činí nyní město Černovice, které navíc nabízí novým majitelům zpětné slevy ve výši asi 100 korun za čtvereční metr. Loni udělalo to samé Vysoké Mýto.

Nové stavební parcely se nacházejí v lokalitě Plácky. Město jich nabídlo k prodeji 11, mají různou velikost, tedy logicky i různou cenu. Parcely měří od 1094 metrů čtverečních, nejmenší má něco kolem 600 metrů čtverečních, základní cenu stanovila radnice na 750 korun za čtvereční metr včetně DPH. Zájemce o parcely složí rovněž kauci ve výši 10 tisíc korun, která mu bude vrácena, pokud odstoupí od smlouvy, kauce propadne.