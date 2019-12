Celá léta sídlí hasičští profesionálové z výjezdové jednotky v centru Havlíčkova Brodu v areálu na Žižkově ulici, který současným potřebám hasičů už nevyhovuje. Nejhorší jsou snad výjezdy k zásahům, protože Žižkova ulice se stává čím dál častěji neprůjezdnou.

„Já osobně to vítám, že by se měli hasiči z Brodu konečně stěhovat až na letiště. Žižkova ulice je věčně ucpaná a když se ještě od hasičů vyřítí obří Tatra, tak je to o strach, není kam uhnout,“ poznamenal profesionální řidič Josef Kubát z Havlíčkova Brodu.

„Nevyhovující jsou garáže, prostory pro výcvik a práci s hasičskou technikou, ale i prostory pro odbornou přípravu,“ sdělila před zahájením stavby Petra Musilová, mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

„Jsem rád, že se stavba daří. Ta stará budova na Humpolecké opravdu hasičům už nevyhovuje,“ poznamenal,“ brodský starosta Jan Tecl (ODS)

Místo, kde bude nová budova stát, získali hasiči v roce 2006. Původně tento areál patřil armádě. Součástí areálu je administrativní budova kde nyní sídlí vedení sboru a také hřiště „na Dukle“, kde mohou hasiči trénovat. Hřiště využívají i sbory dobrovolných hasičů k soutěžím.

Právě tam bude nový komplex stát. Podle mluvčí Musilové tam bude hasičská zbrojnice, garáže, údržba a technika. Rovněž i sklady chemikálií, které hasiči využívají při zásahu.

O stěhování hasičského profesionálního sboru se z centra Brodu se mluvilo minimálně deset let. Nová budova bude podle vedení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina splňovat celou řadu přísných norem. Musí odolat horku, suchu, větrné smršti, sněhu i dalším kalamitám. A co je nejdůležitější, umožní hasičům při výjezdu k zásahům mnohem lepší podmínky než mají v centru Brodu.

Stavební práce na nové budově u letiště začaly v roce 2018, trvat mají víc než rok. Cena je kolem 300 milionů korun, evropské dotace hradí tři čtvrtiny nákladů. Co bude s areálem na Žižkově ulici, je otázka. Jak naznačil starosta Tecl, je to budova na dobrém místě, převzetí do majetku města by nebylo nereálné, ovšem nejlépe formou bezúplatného převodu.

První profesionální jednotkou požární ochrany byl požární útvar Havlíčkův Brod, který zahájil provoz 1. července 1970 v budově požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod, ulice Žižkova 993. Budova byla vyprojektována s výhledem pro budoucí potřeby hasičů, a proto až do roku 1992 zůstával areál stanice v podstatě nezměněn. S nárůstem početního stavu příslušníků a nové techniky po devadesátém roce začaly citelně chybět prostory pro garážování, opravy, ale i pro školení, výcvik příslušníků a také pro jejich noční pohotovost.

Proto v roce 1992 byla zahájena rekonstrukce vedlejší budovy - bývalé lékárny. Z ní se pak stala správní budova, byl tu umístěn archiv, výstrojní sklad a jídelna. V roce 1995 se uskutečnila přístavba garáží a výstavba dílny na opravu techniky. Rozsáhlá přestavba stanice byla uzavřena v září roku 1997, a to dokončením garáží pro kontejnerový systém a sídla Okresního sdružení hasičů ČMS.

Za první pololetí letošního roku uskutečnil profesionální hasičský sbor z Havlíčkova Brodu 342 zásahů z toho bylo například 41 požárů a 37 dopravních nehod. HZS KV má v kraji 21 stanic, kde slouží 617 hasičů a má rovněž 35 civilních zaměstnanců. Většina stanic je v budovách patřících hasičskému sboru. V pronájmu jsou hasiči ve Velkém Meziříčí a Humpolci.