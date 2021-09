„Například v základní škole Nuselská jsme nechali opravit sociální zařízení. Stejně jako v základní škole Štáflova,“ upřesnil Josef Beneš z odboru rozvoje města. Nové sociální zařízení může využít už také mateřská škola Na Svahu.

Radnice v Brodě vkládá do oprav a údržby škol nemalé částky každý rok. „Je vidět že v Brodě se o školy starají,“ poznamenala souhlasně Eva Zámečníková z Havlíčkova Brodu a připomenula, že například základní škola Nuselská se může pochlubit raritou, kterou žádná škola nemá. „Přírodovědecké centrum a planetárium. Moje vnučka tam chodí,“ pochlubila se.

Další úpravy čekaly v létě základní školu V Sadech, konkrétně šlo o novou kanalizační přípojku. „Přesto, že šlo o na první pohled jednoduchou stavbu, vzhledem k hloubce a složitosti terénu, přišla stavba na víc než dva miliony,“ poznamenal Beneš. Řemeslníci se nastěhovali také do mateřské školy Zahradnického, která má dvě budovy. Jedna se dočkala zateplení a úpravy teras. V druhé budově opravují dělníci sociální zařízení. Stavební práce skončí do prvního září, kdy se do škol a školek vrátí děti.