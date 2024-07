Trať mezi Havlíčkovým Brodem přes Chotěboř na Pardubice není hlavní, proto tam nejezdily a nejezdí rychlíky. „Snad to bude lepší. Cesta z Brodu do Pardubic přes Chotěboř osobním vlakem, to byl vždycky výlet málem na tři hodiny. Vlak stavěl snad každých pět minut. Když chci být v Pardubicích brzy, je potřeba jet z Brodu do Kolína a tam sednout na rychlík do Pardubic,“ popsal svoje zkušenosti Milan Štefánek z Havlíčkova Brodu.

Spěšný vlak, jak upřesňují České dráhy, je druh vlaku, který zajišťuje přepravu většinou na středně dlouhé vzdálenosti. Spěšné vlaky zastavují pouze ve významnějších stanicích a zastávkách. Na ostatních jen na znamení. Dělí se na mezistátní a vnitrostátní. Osobní vlak je na tratích Správy železnic označení druhu vlaku, který zajišťuje přepravu většinou na krátké vzdálenosti na určité trati. Osobní vlaky zastavují až na výjimky ve všech stanicích a zastávkách. Změna osobních vlaků za spěšné přepravu na trati urychlí.

Změny na trati hodnotí pozitivně například i město Chotěboř. Podle radního Stanislava Pavlíčka zavedly České dráhy navíc dva nové vlaky. „V sobotu vlak Havlíčkův Brod – Pardubice odjíždí z Chotěboře v 5.31 a v neděli je to vlak Pardubice a Havlíčkův Brod s odjezdem z Chotěboře v 18.31,“ upřesnil. „Vlaky jsme zavedli na základě požadavku Kraje Vysočina pro zlepšení nabídky spojů v sobotu ráno, kdy je možné jet o hodinu dříve do Pardubického kraje a v neděli večer. Zejména vlak s příjezdem na 19. hodinu do Havlíčkova Brodu od Pardubic má zajímavé přípoje do všech směrů,“ doplnil za České dráhy Medelský.

Třeba podvečerní spoj do Havlíčkova Brodu s přípoji do všech směrů uvítají podle dráhy třeba studenti, kteří z Brodu pokračují na Prahu, Brno či dalších tratí nebo lidé, co odjíždějí mimo město z pracovních důvodů.

Trať Havlíčkův Brod a Pardubice: Železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 238) byla původně postavena jako trať Německý Brod (dnešní Havlíčkův Brod) - Pardubice. Provoz na trati, která je v celé délce jednokolejná, byl zahájen v roce 1871. V roce 1952 proběhla výstavba Letiště Pardubice a trať musela být odkloněna.

Radost mohou mít cestující na trati Pardubice - Havlíčkův Brod i z nové motorové jednotky RegioFox od polského výrobce.