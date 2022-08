Doba prázdnin je pro opravy ve školách ideální. „Na školách Nuselská, Štáflova a Wolkerova opravujeme především hygienické a sociální zázemí,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš a dodal, že práce zahrnují kompletní obnovu obkladů, dlažby, nové rozvody topení a vzduchotechniky.

Třeba v Základní škole V Sadech jdou podle mluvčí Doležalové letos peníze do vnitřní kanalizace, která je v havarijním stavu. „V objektu dojde k výměně stávajícího potrubí splaškové a tukové kanalizace,“ upřesnila. Školu V Sadech navíc čeká velká přestavba. Žáci dostanou modernější učebny a kvalitnější prostory pro vzdělávání.

Opravy mostu u Havlíčkova Brodu pokračují. Cesta je průjezdná už jen kyvadlově

Starou půdu, kde byla kotelna, škola využije novým způsobem. „Proměníme ji v nové učebny fyziky, chemie a polytechniky. Dostane se na družinu a školní klub,“ upřesnila ředitelka Milena Honsová. A co je hlavní, během přestavby půdy získá škola výtah. „Ten je velmi důležitý. Naše škola je tvrdě bariérová. Samé schody,“ povzdechla si ředitelka. Vše závisí na penězích, proto chtějí žádat o evropské dotace. Určitou částkou přispěje i zřizovatel, město Havlíčkův Brod. Proměna půdy vyjde zhruba na devadesát milionů korun.

Potrubí, které bylo v rámci rekonstrukce sociálního zařízení vyměněno v roce 2009, projde podle Doležalové pouze revizí a vyčistěním. K výměně kanalizačního vedení dojde také v prostoru kuchyně, což si vyžádá značný zásah do konstrukce stěn a podlah. „Práce ve všech školách skončí nejpozději do začátku září, kdy se děti vrátí do školních lavic,“ dodala Doležalová.