Jak lezou dovnitř ti, co nemohou? Tak komentoval nedávno svůj nástup do vlaku na nádraží v Pohledu Luboš Hejkal a dodal: „Kdybych věděl, jak to tam vypadá, počkal bych si na autobus.“

Nové vozy RegioPanter jsou vybavené výsuvnou plošinou, která umožní cestujícím plynule vystoupit z vlaku na peron nebo naopak bez námahy z peronu nastoupit do vlaku. Jenže v Pohledu je staré nástupiště tak nízké, že pro některé cestující je nástup na plošinu vlaku problém. „Ta plošina je moc vysoko, špatně se na ni leze a nemáte se po straně čeho chytit,“ povzdechl si Hejkal.

Podobné zkušenosti má cyklista Zdeněk Adamec z Přibyslavi. Také on není s nástupem do nového vlaku moc spokojený. „Jinde nemám problém se s kolem dostat do vagonu pro cyklisty, ale v Pohledu musím kolo do vagonu vzpírat a nebo ho málem vyhodit, když chci vystoupit, naštěstí nejezdím sám a tak si pomůžeme navzájem,“ řekl. Že cestující někdy nejsou s nástupem do vlaku v Pohledu někdy spokojení, potvrdili Deníku i průvodčí, kteří soupravami jezdí.