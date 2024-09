S návrhem přišla místostarostka Marie Rothbauerová. „Myslím, že jde o rozumný návrh. Na Ledečské ulici která je hustě obydlená, žádný městský autobus nestaví. Zato horní trasou kolem nemocnice jezdí dokonce dvě linky. Ve směru na Perknov vzniká úplně nové sídliště Rozkoš, které je třeba s městem propojit. Hlavně jeho spodní část,“ konstatovala na začátku projektu místostarostka.

Mít zastávky městské dopravy kousek od domu by uvítali hlavně obyvatelé Ledečské ulice. „Na nejbližší zastávku autobusu směr Perknov nebo centrum Brodu musím až k nemocnici. Teď, když se kope v Havlíčkově ulici, jezdí autobus městské dopravy po Ledečské každou chvíli. Proč by to nemohlo být i dál,“ prohlásil jeden z cestujících městskou dopravou Václav Štefánek.

Letos se dočká. Nová linka s číslem 1, která původně jezdila kolem nemocnice, nabere na Ledečské první cestující už v půlce prosince, a to poprvé v historii. V Ledečské nikdy před tím městská doprava nestavěla. V Ledečské ulici budou nyní tři zastávky.

Práce zajišťuje za necelých sedm milionů korun firma Chládek a Tintěra. Nová linka zastaví u židovského hřbitova, u nového sídliště Rozkoš a pak také v Perknově poblíž čističky. Zastávky už mají jména. Nerudova, Králíčkova a Okrouhlická.