Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje profesionální a rychlé služby úředníků, kteří budou zastupitelní. „Už se nestane, že občané na stavebním úřadě najdou ceduli Pro nemoc zavřeno. Dnes je totiž šestnáct procent stavebních úřadů jednohlavých. Nová státní stavební správa umožní sdílení úředníků, což přispěje k dodržování lhůt,“ sdělil David Hořínek z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Kde stavební úřady podle nového zákona zůstanou



* Pelhřimov

* Humpolec

* Pacov

* Havlíčkův Brod

* Chotěboř

* Světlá nad Sázavou

* Jihlava

* Telč

* Třebíč

* Moravské Budějovice

* Náměšť nad Oslavou

* Žďár nad Sázavou

* Bystřice nad Pernštejnem

* Nové Město na Moravě

* Velké Meziříčí

Jednou z obcí, která kvůli novele o svou pobočku stavebního úřadu nejspíš přijde, jsou i Okříšky na Třebíčsku. „Doufali jsme, že to neprojde. Naše pobočka funguje i pro dalších osmnáct obcí, které jsou ve spádovém území. Máme dva pracovníky, kteří se zastupují. Dlouhodobě vidíme ten problém, kdy se obcím odebírá dostupnost, je tu permanentní tlak shora, a pak se všichni diví, že z venkova odchází lidé,“ řekl starosta městyse Zdeněk Ryšavý.

Další omezení dostupnosti se nelíbí ani místním. „Je to škoda, protože nejen všichni místní budou muset jezdit na úřad do Třebíče. Myslím si, že tím dojde akorát k zbytečnému prodlužování veškerého vyřizování,“ mínil Martin Valík, který v Okříškách žije.

Proti rušení stavebních úřadů v obcích s běžnými obecními úřady se postavilo také Sdružení místních samospráv. „Přestože je v novele řada pozitivních návrhů, obce zásadně nesouhlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů. S touto redukcí nemůžeme souhlasit, protože jednoznačně dojde ke snížení dostupnosti agendy pro občany. Nové velké obvody stavebních úřadů nadto úředníci nebudou vůbec znát, v řadě případů jde o území veliké takřka jako bývalý okres,“ uvedl předseda Sdružení místních samospráv České republiky Stanislav Polčák.

Rozpor budí i slibovaná digitalizace státní správy. „Díky ní nebudou muset úředníci cestovat, naopak ze svého úřadu budou schopni řešit žádosti na dálku. Navíc zaměstnanci stavebního úřadu již nebudou ovlivňováni politickým vedením obcí, jak je tomu dnes. Digitalizace navíc zjednoduší i komunikaci mezi stavebníkem, úřadem a dotčenými orgány“ doplnil Hořínek.

Jenže realita digitalizace samosprávy je podle Ryšavého trošku jinde. „Jako veřejná správa vidíme, že ne vše jde digitalizovat dobře a snadno. Třeba u těch projektů je kolikrát lepší vzít si tu velkou plachtu, než to neustále zvětšovat a zmenšovat na monitoru. Když si to zmenšíte nevidíte detaily, když to oddálíte nevidíte celek. Na stavění je lepší roztáhnout výkresy, zvláště pokud potřebujete něco dořešit. Nehledě k tomu, že ne každý je počítačově zdatný,“ dodal starosta Ryšavý.

Co změní nový stavební zákon?



* Žadatel bude do roka vědět, zda smí či nesmí stavět

* Většina dotčených orgánů bude integrovaná do stavebního úřadu, ubude práce žadatelovi

* Místo územního a stavebního řízení bude už jen jedno, takže bude jen jedna možnost odvolání

* Lepší dodržování lhůt, včetně stavebních úřadů nebo správců sítí

* Zkrácená stavební řízení – stavební povolení do 30 dnů

* Elektronická komunikace s úřady