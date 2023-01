Vytřídit dovezený odpad pod dohledem. S tím nemá problém třeba Věra Brožová z Havlíčkova Brodu. „Mně to nevadí. Někdy nevím, kam co patří. Tak budu ráda, když nám s manželem ve dvoře někdo poradí a třeba i fyzicky pomůže s uložením. Nejsme už nejmladší,“ poznamenala důchodkyně.

Naopak podle Martina Beránka každé opatření jen vede k tomu, aby ho lidé obcházeli obloukem. „To, že nade mnou bude ve dvoře někdo stát, je směšné. Jsme dospělí lidé. Omezení a nařízení možnost legálně a v klidu uložit odpad znamená černou skládku. Nepořádek se bude místo ve dvoře válet po lesích,“ poznamenal živnostník.

Kamil Tesárek je v technických službách vedoucí střediska nakládání s opady. Jak vysvětlil, vede ke změnám ve sběrném dvoře nutnost. „Podle nového zákona o odpadech musí být od ledna letošního roku upravován objemný odpad ukládaný na skládku tak, aby z něj již při soustřeďování došlo k vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů. Toto opatření zavedl stát proto, aby na skládkách nekončil zbytečně dále využitelný odpad,“ zdůraznil Tesárek.

Co patří do kontejneru pro objemný odpad

Koberec, lino, lyže, snowboard, kočárek, autosedačka, kufr, matrace, čalouněný nábytek, sanitární keramika. Všechny kontejnery ve sběrném dvoře jsou označeny druhem odpadu, který do nich patří, a to buď přímo na kontejneru, nebo nad kontejnerem.

S třídění odpadů a ukládáním ve sběrném dvoře mají obyvatelé Havlíčkova Brodu podle radnice problémy už delší dobu. „Stává se, že přijíždějící do sběrného dvora uvede, že veze objemný odpad, ale v pytlích má směs využitelných odpadů, které nejspíš z pohodlnosti neroztřídil,“ upozornil starosta města Zbyněk Stejskal.

Podle zkušeností Kamila Tesárka někteří lidé do kontejneru pro objemný odpad vyhodí všechno, s čím na sběrný dvůr přijeli a rychle mizí pryč. „Z velkoobjemových kontejnerů pak není možné vhozené odpady vytahovat ani třídit a přitom využitelné odpady nesmí přijít na skládku,“ zdůraznil Tesárek.

Z toho důvodu od počátku ledna na sběrném dvoře Technických služeb Havlíčkův Brod v Reynkově ulici s tříděním odpadů pomáhá obsluha sběrného dvora. Ta poradí, do jakého kontejneru odpad vhodit, ale bude i kontrolovat, že do určených kontejnerů občané ukládají to, co do nich patří.