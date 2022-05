Nová osobní karta do sběrného dvora v Havlíčkově Brodě už odhalila podvodníka. Člověk, který žije v paneláku, přijel během tří měsíců skoro čtyřicetkrát do sběrného dvora s obrovským množstvím odpadu. Tvrdil, že je jeho. To podle místostarosty Zbyňka Stejskala potvrzuje, co si radní mysleli už dřív. Že jsou v Brodě lidé, co do sběrného dvora jezdí na kšeft jako takzvaní odpadoví koně.