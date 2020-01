Mateřské školy v Brodě jsou přeplněné, volná místa nejsou. Novou mateřskou školu proto staví město Havlíčkův Brod v lokalitě Konečná. V novostavbě, která bude otevřena v září 2021 vzniknou 3 třídy pro 64 dětí.

STAVÍ SE. Nová mateřská škola na Konečné bude odpovídat 21. století. | Foto: Město Havlíčkův Brod

Mateřskou školu postaví město takzvaně na zelené louce, na dosud nevyužitém pozemku. Součástí budovy budou nejen tři třídy, ale také jídelna pouze pro mateřskou školu a , kuchyně. „V mateřské škole budou dvě třídy pro děti tříleté a starší a jedna třída pro děti mladších tří let, které nově školský zákon umožňuje přijímat,“ informovala Alena Doležalová z městského úřadu Havlíčkův Brod s tím, že stávající kapacita mateřských škol v Havlíčkově Brodě už nestačí požadavkům rodičů a to ani v situaci, kdy mateřské školy využívají takzvanou výjimku, to je větší počet dětí než je kapacita tříd, což zatím dovoluje školský zákon. „Takový trend je nežádoucí, už proto že se zvyšuje trend umístit do školky i děti mladší tří let,“ podotkla Doležalová.