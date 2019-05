Za dva roky by už senioři mohli bydlet. „Stavět se začne letos v létě, budova by měla být dokončena koncem roku 2020 a klienty bychom měli přivítat v lednu 2021,“ nastínila finanční ředitelka skupiny SeneCura Dita Chrastilová.

Nový domov pro seniory, který bude rozdělený na domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a denní stacionář, nabídne 120 lůžek a klienti si mohou vybírat buď z jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů. Služeb SeniorCentra ale budou moci využívat i obyvatelé Chotěboře.

„Bude tam speciálně upravené fitness centrum vhodné pro seniory a bude k dispozici i seniorům z okolí, kteří si budou moci v určitý den zajít zacvičit pod dohledem pohybového terapeuta. A nebude chybět ani kaple a velká zahrada,“ prozradila Věra Husáková, regionální ředitelka SeneCura.

Domov bude mít i vlastní kuchyni. „Na jídle si hodně zakládáme, protože je důležité a je to nedílná součást života klientů. Dbáme na to, aby bylo z čerstvých surovin a aby vždy měli na výběr ze dvou jídel,“ vyzdvihla Husáková.

Domov pro seniory na Chotěbořsku skutečně chyběl. Nejbližší byl totiž buď v Havlíčkově Brodě nebo v Hlinsku. „Zaplní se bílé místo na mapě sociálních služeb. O domově se tady mluví téměř padesát a let a konečně se něco rýsuje, takže věřím, že už za několik měsíců budeme moci domov otevřít, a nesmírně si této spolupráce vážím,“ neskýval nadšení starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Jelikož je společnost SeneCura rakouská společnost a město Chotěboř nebude provozovatelem domova, nabízí se otázka, zda bude dostatek míst pro obyvatele Chotěboře. „Toto byla i obava místních občanů, ale dnes víme, že společnost SeneCura má už v České republice několik domovů pro seniory, a co mám informace, tak v žádném domově nebydlí občané jiného státu. To znamená, že je to skutečně pro místní a lidi z blízkého okolí,“ ujistil Škaryd.

Společnost má po republice celkem 14 domovů pro seniory. „V červenci jich bude 15, protože budeme otevírat domov v Telči, který bude prvním zařízením naší společnosti na Vysočině. Do budoucna k Telči přibude právě i Chotěboř, Humpolec a Žďár nad Sázavou,“ dodala Chrastilová.