Podle místostarosty Libora Honzárka je životnost současného krytého bazénu nízká, stav konstrukce žalostný. „Je otázka, na kolik je na vině samotná stavba z roku 1998 a na kolik tomu pomohl záměr plnit bazén slanou vodou, která nepůsobí dobře na konstrukci a vany,“ poznamenal na zastupitelstvu Honzárek. Bazén zrezivěl, betony se drolí. Podle Honzárka nechalo město bazén prověřit statikem a ten odhadl jeho životnost maximálně na pět let.

ANKETA: Chcete nový krytý bazén v Havlíčkově Brodě?

Nový bazén by návštěvníkům nabídl vymoženosti jako je luxusní kavárna, široké plavecké dráhy a obří tobogan. Odhadnutá cena na stavbu je ve stovkách milionů korun.

Zastupitel Milan Plodík nemá s novostavbou problém. „Jde mi jen o to, jestli město bude na stavbu mít peníze a co bude s bazénem starým,“ prohlásil Plodík na pondělním jednání zastupitelů. Podobná otázka padla z úst zastupitele Václava Hlaváče.

Má odvést osm tisíc aut z centra: po novém obchvatu Brodu už se jezdí, podívejte

Podle starosty Zbyňka Stejskala stávající bazén čeká demolice, volnou plochu může město do budoucna využít jinak, třeba jako park.

Petr Vozáb bydlí v Havlíčkově Brodě a k novostavbě bazénu má několik připomínek. „Chybějí konkrétní podklady, jestli se novostavba vyplatí. V Jihlavě je totiž konkurence. Je potřeba znát, jak vysoká je návštěvnost krytého bazénu. Je třeba odborná studie, jak by vypadala rekonstrukce, jak novostavba. Město s plánováním nového bazénu kupuje zajíce v pytli, protože ceny stavby a materiálu neustále rostou,“ zdůraznil. Podle Vozába není hanba, když město přizná, že na celou stavbu nemá peníze v rozpočtu a bude hledat i jiné zdroje.

Plavecký krytý bazén v Kotlině - stavba začala koncem 90. let minulého století, otevřeli jej v dubnu 1998 - v roce 2003 jako první krytý bazén v republice využil slanou vodu - bazén je součástí relaxačního centra se zimním stadionem, tělocvičnou a posilovnou - v roce 2006 poškodil střechu nápor sněhu, město nechalo bazén na několik týdnů zavřít - v roce 2019 statik stavbu důkladně zkontroloval - město nechalo loni zpevnit střechu a skleněné stěny skoro za dva miliony korun Zdroj: město Havlíčkův Brod

Podle starosty Stejskala by na tak významnou stavbu měla určitě uskutečnit architektonická soutěž, protože se jedná o jednu z nejdražších investic města. „Diskusi o tom, zda starý bazén opravit, jsme už měli a kloníme se k novostavbě,“ dodal starosta.

Nejhezčí vánoční strom Vysočiny? Hlasujte, soutěží i krasavec z Havlíčkobrodska

Podle zastupitele Jana Schwarze by rekonstrukce starého bazénu znamenala, že Brod bude aspoň dva roky bez bazénu, ale uvítá odbornou studii, aby vstupné do nového bazénu nebylo tak vysoké, že to návštěvníky odradí.

Podle sportovce Miroslava Sommera však není co řešit. „Opravovat staré je dražší, než stavět nové. Navíc v Kotlině není kde parkovat. U koupaliště by to nebyl problém,“ zamyslel se Sommer.

Obchvat Brodu u Šmolov opět na scéně. Přibývají varianty i protesty

Aktuální odhad ceny nového bazénu je asi čtyři sta milionů korun. Bazén u letního koupaliště by měl celoroční provoz, což znamená výhody provozní i personální. Návštěvníkům by sloužila společná úpravna vody, saunové centrum a velké parkoviště, které u starého bazénu není. Navíc starý bazén by se boural až tehdy, kdy se otevře nový.

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nakonec uložilo radě města zahájit projekční přípravu na realizaci nového krytého plaveckého bazénu umístěného v prostoru u letního koupaliště v rozsahu vyhledávací studie. V novém bazénu se obyvatelé Brodu vykoupou odhadem do pěti let.