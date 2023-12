Chce to čas. To je názor místostarosty Havlíčkova Brodu Libora Honzárka. „Obchvat otevřeli pro dopravu teprve v úterý. Bude trvat, než to řidičům takříkajíc přejde do krve. Ale věřím, že jihovýchodní obchvat městu pomůže od dopravní zátěže aspoň částečně,“ řekl Deníku Honzárek.

Havlíčkův Brod se dočkal otevření jihovýchodního obchvatu. Podívejte se

Dopravní zátěž centra, například Žižkovy ulice, obchvat města nevyřeší. To si myslí Jiří Svoboda, který na sídlišti bydlí. „To mají na bábovce místní. Norma je i dvě auta v rodině a tím autem lidé denně jezdí. Přitom pracují v Brodě a mohou jet skoro každou půlhodinu dopravou,“ podivil se.

Podobná situace je i nahoře v Nuselské ulici, kde bydlí Jaroslav Benák. „Rodiče vozí každé ráno i velké děti do školy. Nevím, proč nejdou pěšky. Doprava je u nás tou dobou hrozná,“ postěžoval si.

Humpolecká ulice

Humpolecká ulice a tamní doprava je v Brodě horké téma už roky. Majitelka psího salonu Kateřina Hájková bydlí přímo v ulici. „Obchvat Brodu otevřeli, ale pro nás na Humpolecké se nic nezměnilo. Kolony máme pod okny dál. To snad vyřeší až obchvat Šmolov,“ povzdechla si. Podobně hovoří i Pavel Suchý z baru Helax. „Zatím velké změny nevidím. Čas ukáže. Bydlím na Žižkově tam jsou fronty dál,“ konstatoval.

Brod má jihovýchodní obchvat: Humpolecké ulici moc neulehčí, míní lidé

Dopravní zátěž v Humpolecké ulici kolísá, obecné pravidlo neexistuje. To je další postřeh tamních obyvatel. „Teď stojím venku a dívám se na silnici. Je až nebývale prázdno. Zdá se, že obchvat pomohl. Ale shora od letiště jede nějaký stroj a za ním už naše známá kolona,“ popsal Deníku do telefonu aktuální situaci v Humpolecké ulici ve středu ráno zámečník Petr Novotný.

Podobnou zkušenost má Jana Langová, která jezdí autobusem do nemocnice v Pelhřimově. „Někdy stojíme v koloně už málem od Šmolov, jindy projedeme bez problémů, nevím proč to je a je mi to jedno, ale snad se to obchvatem změní,“ poznamenala.

Auta na obchvatu

Zdroj: ŘSD Kraj Vysočina

Obchvat Šmolov a tím i zatížení Humpolecké ulice podle místostarosty Libora Honzárka zastupitelé řeší ve spolupráci Ředitelstvím silnic a dálnic, ale je to běh na dlouhou trať.

Co dělalo centru města nejvíc problémů, byla nákladní auta a kamiony. Ty by přes Brod měly jezdit jen minimálně až na výjimky. „Kamiony při cestě od Humpolce odbočí na křižovatce u čerpací stanice Humpolecká na Jihlavu. Pojedou směrem přes Lidickou na kruhový objezd pod Svatým Křížem a tam odbočí na nový obchvat. Tím se cestě přes město vyhnou,“ vysvětlil Honzárek.

Má odvést osm tisíc aut z centra: po novém obchvatu Brodu už se jezdí, podívejte

Podobně nahoře v Masarykově ulici. „Ve směru do Brodu od Kolína jsou dva nové odbočovací pruhy, které vedou vlevo na severovýchodní obchvat. Právě tudy pojede nejvíc aut a kamionů,“ dodal místostarosta. Nákladní auta smějí přes Brod jen ve směru z Humpolce na Jihlavu a nebo od Kolína směrem na Ledeč nad Sázavou.

Kamiony v centru

Deník ale ve středu zaznamenal několik případů, kdy se řidiči kamionů řítili přes město dál, od Kolína na Jihlavu i v opačném směru. Tím ale podle policie porušují předpisy. „Jihovýchodní obchvat otevřeli teprve v úterý ráno. Policie ale bude provádět ve městě silniční kontroly,“ řekla Deníku policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podle profesionálního řidiče Milana Pavlase se to dalo čekat. „Řidiči tiráků jsou cizinci, tlačí je čas, zajížďka čtyři kilometry navíc je nezajímá a na pokuty kašlou,“ konstatoval.

Na jihovýchodní obchvat má v budoucnu podle brodských radních navázat ještě úsek, který propojí výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, silnici první třídy 38 a 34. To by se Brod mohl zbavit těžké nákladní dopravy úplně. „Snad to nebude trvat dvacet let," doplnil Honzárek.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Piráty silnic u Šmolov hlídá radar. Brod ho přestěhoval z Krátké Vsi

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni