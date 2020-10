Nový parkovací dům Brod nezaplatí. Postavit ho má soukromý investor

Kdo vyřeší problém s parkováním na hustě obydleném sídlišti Výšina v Havlíčkově Brodě? Původně plánovaný parkovací dům za desítky milionů ale nechce stavět a provozovat město. Nemá na to peníze. Radní navrhli dát šanci soukromníkovi. Ten by dům postavil a provozoval asi 50 let.

Parkovací dům chce podle návrhu radnice v Brodě postavit vedle staré kotelny (vpravo). | Foto: Město Havlíčkův Brod

Panelové sídliště Výšina patří k nejhustěji zalidněným čtvrtím Havlíčkova Brodu. Problémy s parkováním jsou každým rokem horší. Na špatně průjezdné komunikace si stěžují hasiči i záchranáři. Kritický stav se má do budoucna ještě zhoršit, protože radní už schválili loni, že na Výšině přibudou tři nové domy s více než 60 byty. Situaci s nedostatkem parkovišť chtěla vyřešit brodská radnice stavbou parkovacího domu vedle staré kotelny, ovšem cena stavby vyrazila radním dech. „V současné době není taková stavba možná, šlo by o desítky milionů korun,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek s tím, že by stavba byla pro městský rozpočet, zvlášť v době koronavirové krize, extrémně zatěžující. Do školy míří jen děti zdravotníků, hasičů či policistů. Mají individuální výuku Přečíst článek › O stavbě se ale mluví dál, jen investor se by se změnil. Radní navrhují aby parkovací dům postavil soukromník a provozoval ho 50 let. „Zájemci o takovou investici, jestliže splní podmínky, město bezplatně poskytne pozemek. Investor by pak parkovací dům provozoval,“ upřesnil Honzárek. Jestli návrh radních schválí zastupitelé, vyhlásí radnice veřejnou soutěž. Jestli se podaří nápad uskutečnit, přibude v Havlíčkově Brodě několik desítek nových parkovacích míst, ovšem placených nebo dlouhodobě pronajímaných. „Podobně je to už v Husově ulici,“ připomenul Honzárek. Tam už jeden parkovací dům stojí, celé spodní patro je určené k dlouhodobému pronájmu. O volná místa zájemci soutěžili, kdo dá víc. Vyvolávací cena byla 400 korun za měsíc.

